‌ پاکستان از درگیری با تحریک طالبان در مناطق مرزی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، مقامهای این کشور اعلام کردند نیروهای امنیتی، در واکنش به حمله یک تروریست انتحاری به دروازه اصلی مقر نیروهای مرزبانی در نُکندی بلوچستان، حداقل سه تروریست را به هلاکت رساندند.
به گزارش سخنگوی کورپس مرزی بلوچستان جنوبی پاکستان، مهاجمان وابسته به گروه ممنوعه «تحریک طالبان پاکستان»، تلاش کرده بودند حملهای تروریستی انجام دهند.
یکی از مهاجمان انتحاری خود را در ورودی مقر منفجر کرده و پس از آن، نیروهای واکنش سریع به موقع وارد عمل شده و سه تروریست دیگر را از پا درآوردند و عملیات پاکسازی منطقه از تروریستها ادامه دارد.
این حمله در حالی رخ داد که روز شنبه نیز، دستکم هفت انفجار در شهرهای کویته و دیره مراد جمالی استان بلوچستان رخ داد و موجب اختلال در خط ریلی اصلی و ایجاد رعب و وحشت شد. چندین حمله با نارنجک و بمبهای کنار جادهای علیه پلیس و نیروهای ضدتروریسم انجام شد، اما تاکنون تلفات انسانی جدی گزارش نشده است.
این تحولات بخشی از افزایش فعالیتهای تروریستی در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا پس از پایان آتشبس تحریک طالبان پاکستان در نوامبر ۲۰۲۲ است، که گروه تهدید کرده نیروهای امنیتی و پلیس را هدف قرار خواهد داد.
