به گزارش خبرنگار مهر، سید اردشیر رشیدی آل‌هاشم عصر سه شنبه در جلسه مشترک شورای معاونان اداره‌کل و مدیران و رؤسای نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان، با تأکید بر جهانی بودن پدیده آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی محدود به یک جامعه خاص نیست و مقابله مؤثر با آن مستلزم هم‌افزایی، مشارکت جمعی و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است.

وی با اشاره به روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی در کشور از سال ۱۳۹۲ تاکنون، افزود: عوامل متعددی در بروز این آسیب‌ها نقش دارند و خانواده و نابسامانی‌های آن، شرایط اجتماعی، دوستان و همسالان، فقر اقتصادی و بیکاری، رسانه‌ها و فضای مجازی، ضعف‌های آموزشی، کمبود امکانات رفاهی، تفریحی و ورزشی و همچنین عوامل فردی و شخصیتی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌روند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۵ درصد فرآیند غربالگری دانش‌آموزان در سامانه مربوطه ثبت شده است، بیان کرد: در سال گذشته حدود ۷۱ هزار مورد آسیب اجتماعی شناسایی شده که ضرورت توجه جدی‌تر به اقدامات پیشگیرانه را دوچندان می‌کند.

وی نقش مدیران مدارس را در شناسایی، ثبت و پیگیری آسیب‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت دانست و بر برگزاری جلسات توجیهی، نظارت مستمر و جلب مشارکت شرکای آموزش و پرورش در اجرای اثربخش طرح «نماد» تأکید کرد.

رشیدی آل‌هاشم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بازماندگان از تحصیل اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری استان در سال تحصیلی جاری برای پوشش تحصیلی دوره ابتدایی، تحقق ۹۹/۰۳ درصدی است و خوشبختانه استان در این حوزه از جایگاه مطلوبی برخوردار است.

وی همچنین بر مشارکت فعال نواحی و مناطق در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های کیفیت‌بخشی دوره ابتدایی از جمله جشنواره اصلاح روش‌های آموزش و جشنواره جابربن‌حیان تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل ادامه داد: نرخ پوشش تحصیلی در متوسطه دوره اول حدود ۹۵ درصد و در متوسطه دوم ۸۰/۲۵ درصد است که بالاتر از میانگین کشوری بوده، اما دستیابی به وضعیت مطلوب‌تر نیازمند همکاری و مشارکت سایر دستگاه‌هاست.

وی نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و تربیتی را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و گفت: با حمایت استاندار محترم و مشارکت گروه‌های مردمی، توسعه فضاهای آموزشی و مدرسه‌سازی در استان با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در پایان با تأکید بر رعایت دقیق دستورالعمل‌های آموزشی، اظهار داشت: اعلام تعطیلی مدارس در شرایط خاص باید صرفاً بر اساس شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی انجام شود و برگزاری منظم کلاس‌های درس تا پایان اسفندماه، نظارت ویژه بر پایه دوازدهم، اجرای طرح‌های تحولی، ارتقای کیفیت آموزشی و حرکت به سمت هوشمندسازی مدارس از اولویت‌های اصلی مجموعه آموزش و پرورش استان است؛ به‌گونه‌ای که تجهیز حداقل یک کلاس هوشمند در هر مدرسه در دستور کار قرار دارد.