سردار نائینی: رژیم صهیونیستی در نبرد با ایران شکست قطعی خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در برنامه تلویزیونی عطر عاشقی شبکه طبرستان، با گرامی‌داشت یاد و خاطره مجاهدت‌ها و رشادت‌های مردم مازندران به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ ۱۲ روزه و جبهه بزرگ مقاومت، استان مازندران را دارای نقش بسیار برجسته‌ای در دوران دفاع مقدس دانست و لشکر ۲۵ کربلا را یکی از لشکرهای اصلی و خط‌شکن دوران دفاع مقدس و معروف به لشکر پُرکادر معرفی کرد که از مأموریت استقبال می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیج در واقع مؤلفه اصلی اقتدار ملی است، اظهار داشت: فلسفه تشکیل بسیج این نبوده است که جایگزین نیروی مسلح شود، بلکه هدف آن تبدیل شدن به یک نیروی قدرت‌ساز در تمامی ابعاد بوده است.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه با بیان اینکه بسیج یک الگو و فرمول است، تأکید کرد: هنر این سازمان در ایجاد انسجام میان سلیقه‌ها و گرایش‌های مختلف جامعه و تبدیل آن به یک قدرت ملی واحد است؛ بسیج نه فقط در عرصه نظامی، بلکه در تمامی حوزه‌ها شامل اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سایبری و رسانه دارای کارکرد حیاتی است.

سردار نائینی با اشاره به اینکه بسیج جای انسان ناامید نیست، خاطرنشان کرد: این سازمان همواره در صف مقدم مراقبت از جهت‌گیری‌های انقلابی، محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی در بحران‌هایی نظیر سیل و زلزله قرار داشته و هرگاه نیاز به بن‌بست‌شکنی بوده، به عنوان یک نیروی فعال و آماده وارد عمل شده است.

وی به ریشه‌های تاریخی تشکیل بسیج اشاره و بیان کرد: فرمان امام خمینی برای تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی در آذر ۱۳۵۸ (هشت ماه قبل از جنگ تحمیلی) در مقطعی که تهدیدات هنوز به‌طور کامل متبلور نشده بودند، ناشی از درک راهبردی و پیش‌بینی‌کننده ایشان از خطرات آینده بود.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه با بیان اینکه در صورت توجه جدی‌تر به این نهاد در ابتدای جنگ، چه بسا جنگ هشت ساله رخ نمی‌داد، افزود: از سال دوم جنگ و هم‌زمان با عملیات ثامن‌الائمه، بسیج عملاً تبدیل به مؤلفه اصلی قدرت دفاعی شد و معادلات قدرت را به نفع ملت تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح کشور در زمینه تربیت نیروی انسانی نخبه، عملکرد برجسته‌ای داشته‌اند، به نقش شهید حاجی‌زاده اشاره و عنوان کرد: هنر شهید حاجی‌زاده این بود که نیروی انسانی را در تراز مقابله با نبردهای جهانی تربیت کرد و بهترین بسیجیان نخبه و دانشمندان کشور با نمرات بالا را جذب کرد.

سردار نائینی تآکید کرد: امروزه همین کادرهای جوان دهه ۶۰ و ۷۰ که میانگین سنی آنها در بخش موشکی حدود ۳۰ سال است، مؤلفه اصلی قدرت تهاجمی و دفاعی در حوزه‌های پیشرفته موشکی، سایبری، صنعت دفاعی و هوش مصنوعی هستند.

وی یادآور شد: جنگ اخیر یک نبرد ترکیبی پرشدت بود که دشمن بر مبنای محاسبات غلط خود و بدون درک قدرت مردمی و بسیج‌گری رهبری وارد آن شد.

سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه با بیان اینکه بسیج با سرعت عمل بالا به میدان وارد شد، گفت: این سازمان بلافاصله فضای اجتماعی کشور و تاب‌آوری روانی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را به دست گرفت.

وی با اشاره به اینکه بسیج با انجام ایست‌بازرسی‌ها و شناسایی ضد انقلاب در سراسر کشور، اشراف اطلاعاتی کاملی را برای دستگاه‌های اطلاعاتی فراهم کرد، خاطرنشان کرد: این عملکرد باعث شد تا مردم یک تکیه‌گاه مستحکم و دژ پولادین را در کنار خود ببینند. در واقع جذب و محبوبیت بسیج پس از این جنگ، چندین برابر شده است.

سردار نایینی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر شکست قطعی خورده است، گفت: اعترافات مقامات سیاسی و نظامی این رژیم و مراکز فکری آمریکا مؤید این امر است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات طوفان الاقصی حیثیت امنیتی رژیم را از بین برد و اکنون ۱۳ درصد از ساکنان سرزمین‌های اشغالی، رژیم صهیونیستی را در اهدافش موفق می‌دانند.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در بالاترین سطح آمادگی تاکتیکی، تسلیحاتی و خلاقیت قرار دارند، تأکید کرد: میدان نبرد اخیر، معیار سنجش توانمندی‌ها بود که در آن ضعف‌های دشمن کاملاً آشکار شد. توانمندی‌های کشور به مراتب از قبل از جنگ اخیر بیشتر است.

سردار نائینی با اشاره به اینکه دشمن نه هدف و نه توان جدیدی برای تکرار اشتباهات خود ندارد، اظهار کرد: دشمن دست به هر شرارت جدیدی بزند، دست به هر تعرضی بزند، پاسخ جدی‌تر دریافت می‌کند و هیچ شکی در آن نیست.