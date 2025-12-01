شهدا مسیر احیای امر به معروف و نهی از منکر را هموار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد پیش از ظهر امروز دوشنبه در یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: همه عزت و استواری انقلاب اسلامی در گروی خون شهداست و ما در برابر آنان شرمنده‌ایم.

وی با اشاره به دوران خفقان رضاخانی گفت: در آن زمان علما حتی برای قرائت مقتل و ذکر مصیبت نیز امنیت نداشتند اما امروز حضور گسترده زائران در مشهد، جمکران، قم، کربلا و حج، حاصل مجاهدت شهدا و گشوده شدن راه دین توسط آنان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان افزود: در وصیت‌نامه هیچ شهیدی نمی‌توان یافت که برای غیر از احیای دین قیام کرده باشد و این جایگاه رفیع، ما را موظف می‌کند نسبت به راه آنان حسرت‌مند و مسئول باشیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد با بیان اینکه دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر طبق روایات بر سایر واجبات برتری دارند، تأکید کرد: بسیاری از مردم به دلیل حفظ آبرو از اجرای این دو واجب الهی کوتاهی می‌کنند در حالی که آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی امروز محصول همین غفلت‌هاست.

وی با اشاره به سختی‌های میدان گفت: بانوان فعال در این عرصه گاه چندین برابر مردان پای کار هستند و قدردانی از آنان ضروری است.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان افزود: مصادیق منکر به حجاب محدود نمی‌شود و ده‌ها موضوع دیگر را نیز شامل می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه اهواز با اشاره به طراحی دشمن برای تغییر رفتار اجتماعی گفت: تجربه تاریخی و همچنین توصیه‌های جریان‌های معاند جهانی نشان می‌دهد هدف اصلی از هم پاشیدن بنیان‌های اخلاقی جامعه است و وقایع سال ۱۴۰۱ نشان داد که بی‌توجهی به این دو واجب می‌تواند کشور را دچار آسیب‌های عمیق کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد، خواستار سازمان‌دهی جدی نیروهای مردمی، بانوان، بسیج، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در استان شد و گفت: اگر پنج هزار نقطه فعال امر به معروف و نهی از منکر در استان ایجاد شود و این حرکت مستمر و غیرمقطعی باشد، آثار آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی آشکار خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم حمایت اداری و اجتماعی از آمران به معروف گفت: مسئولان باید از محیط‌های اداری شروع کرده و رعایت ضوابط را جدی بگیرند چراکه پیگیری‌های مقطعی نتیجه ندارد و باید با پشتوانه قانونی و همراهی همه دستگاه‌ها انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان در ادامه با هشدار درباره روند کاهش بارندگی در کشور توصیه کرد: توبه، استغفار و قرائت دعای نوزدهم صحیفه سجادیه به‌صورت عمومی مورد توجه قرار گیرد تا رحمت الهی بر مردم نازل شود.

وی در پایان با تجلیل از خانواده چهار شهید امر به معروف استان و تشکر از رزمندگان، جانبازان و فرماندهان نیروهای مسلح گفت: امید است با همراهی مردم و مسئولان، این دو فریضه الهی در استان خوزستان احیا و نهادینه شود.