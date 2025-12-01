دشمنان، انقلاب اسلامی را نمی توانند با موشک متوقف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن شهریاری پیش از ظهر امروز دوشنبه در یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان اظهار کرد: حضور خانوادههای شهدا و فعالان این عرصه یادگار ارزشمندی است که موجب تقویت مسیر و هویت فرهنگی جامعه میشود.
وی با قدردانی از حضور خانوادههای چهار شهید این حوزه و مسئولان استانی گفت: یادواره امروز تنها یک مراسم نیست بلکه بخشی از یک حرکت گسترده فرهنگی است که پیش و پس از آن برنامهریزی شده و ادامه خواهد داشت.
شهریاری با اشاره به حضور مسئولان لشکری و استانی از جمله نماینده ولیفقیه در استان و فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) افزود: این برنامه در سطح فرهیختگان برگزار شده و حضور شوراهای امر به معروف دستگاهها، مدیران، علما و اقشار مختلف، نشاندهنده اهمیت موضوع در ساختار اجتماعی استان است.
دبیر ستاد احیا در بخش دیگری از سخنانش طراحی دشمن برای تغییر رفتار اجتماعی را «جدی و هدفمند» توصیف کرد و گفت: دشمنان اذعان دارند که انقلاب اسلامی را با موشک نمیتوان متوقف کرد اما میتوان از مسیر تغییر رفتار عمومی و نافرمانی مدنی، ساختار اجتماعی را دستکاری کرد.
وی تأکید کرد: مراقبان رفتاری جامعه و آمران به معروف در سطح شهرها نقشی خطیر در پاسداری از امنیت اخلاقی و اجتماعی دارند و اگر این رفتارها مورد صیانت قرار نگیرد، دشمن از این خلأ برای تغییر الگوی رفتاری جامعه استفاده خواهد کرد.
شهریاری همچنین با اشاره به چهار شهید امر به معروف استان شامل شهید حسینپور (عاصیحسین، اردیبهشت ۱۳۷۷)، شهید عبدالرضا (مرداد ۱۳۷۷)، شهید راستگو (مهر ۱۳۷۷) و شهید محمدعلی کاظمی (آذر ۱۳۹۸) گفت: زندگینامه و مجاهدت این شهدا نشاندهنده عمق فداکاری در مسیر دفاع از ارزشهای اجتماعی و دینی است.
وی افزود: علاوه بر خانواده شهدا، تعدادی از بانوانی که در مسیر اجرای این فریضه دچار آسیب شدهاند نیز در مراسم حضور داشتند و این مسئله اهمیت حمایت حقوقی و اجتماعی از آمران به معروف را دوچندان میکند.
