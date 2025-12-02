به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، د ر دنیای گیمینگ، انتخاب لپتاپ مناسب میتواند تجربه بازی را متحول کند. هرچه سختافزار قویتر باشد، روانی تصویر و سرعت اجرای بازیها بهتر خواهد بود. اما همیشه لازم نیست بالاترین هزینه را پرداخت کنید. در این مطلب بهترین لپتاپهای گیمینگ را در چهار بازه قیمتی مختلف معرفی میکنیم تا بتوانید یک لپتاپ مناسب با نیاز و بودجۀ خود انتخاب و خریداری کنید.
۱- بهترین لپ تاپ گیمینگ تا ۱۰۰ میلیون تومان
لپ تاپ ام اس آی ۱۵٫۶ اینچی مدل Cyborg ۱۵ A۱۳VE i۷ ۱۳۶۲۰H ۴۸GB ۱TB RTX۴۰۵۰
از این مدل میتوان به عنوان یکی از بهترین لپ تاپ های گیمینگ یاد کرد. در واقع این مدل از قدرتمندترین انتخابها در رده زیر ۱۰۰ میلیون است. طراحی جذاب، سختافزار فوقالعاده و کارت گرافیک نسل جدید آن را برای اجرای بازیهای AAA با بالاترین تنظیمات آماده کرده است.
مشخصات و ویژگیها
پردازنده: Intel Core i۷ ۱۳۶۲۰H
رم: ۴۸ گیگابایت
حافظه: ۱ ترابایت SSD
کارت گرافیک: NVIDIA RTX ۴۰۵۰
نمایشگر: ۱۵٫۶ اینچ، وضوح Full HD، نرخ نوسازی بالا
این لپ تاپ برای اجرای بازیهای سنگین و انجام کارهای گرافیکی متنوع بسیار مناسب است.
لپ تاپ ایسر ۱۶ اینچی مدل Nitro V۱۶ ANV۱۶ i۷ ۱۴۶۵۰HX ۳۲GB ۵۱۲GB RTX۴۰۵۰
ایسر در این مدل تعادلی عالی بین قدرت و قیمت ایجاد کرده است. همین امر سبب شده تا بتوان از آن به عنوان یکی از بهترین لپ تاپ های گیمینگ تا ۱۰۰ میلیون تومان یاد کرد. لپتاپی که برای گیمرها و حتی تولیدکنندگان محتوا انتخابی عالی خواهد بود. این لپ تاپ میتواند یکی از بهترین گزینهها در این رنج قیمتی محسوب شود.
مشخصات و ویژگیها
پردازنده: Intel Core i۷ ۱۴۶۵۰HX
رم: ۳۲ گیگابایت
حافظه: ۵۱۲ گیگابایت SSD
کارت گرافیک: NVIDIA RTX ۴۰۵۰
نمایشگر: ۱۶ اینچ با کیفیت Full HD
عملکرد این لپ تاپ در اجرای بازیهای مختلف و کارهای چند رسانهای بسیار مناسب ارزیابی میشود.
۲- بهترین لپ تاپ گیمینگ تا ۸۰ میلیون تومان
لپ تاپ ۱۵٫۶ اینچی اچ پی مدل Victus ۱۵ FA۲۰۱۳DX i۵ ۱۳۴۲۰H ۲۴GB ۲TB RTX ۳۰۵۰
سری Victus اچ پی همیشه جزو محبوبترین گزینهها برای گیمرها بوده است. قیمت لپ تاپ HP مدنظر باعث شده تا بتوان آن را در لیست قوی ترین لپ تاپ گیمینگ تا ۸۰ میلیون تومان قرار داد. این مدل با گرافیک RTX ۳۰۵۰ و فضای ذخیرهسازی بزرگ، ارزش خرید بالایی دارد.
مشخصات و ویژگیها
پردازنده: Intel Core i۵ ۱۳۴۲۰H
رم: ۲۴ گیگابایت
حافظه: ۲ ترابایت HDD + SSD
کارت گرافیک: NVIDIA RTX ۳۰۵۰
نمایشگر: ۱۵٫۶ اینچ Full HD
این لپ تاپ را میتوان ترکیب عالی قدرت سختافزاری و قیمت مناسب دانست که برای اجرای بازیها و انجام کارهای متنوع مناسب است. همین موضوع سبب شده تا افرادی که به خرید لپ تاپ گیمینگ علاقه دارند، به این مدل توجه ویژهای داشته باشند.
لپ تاپ ۱۵٫۶ اینچی ایسوس مدل TUF Gaming FA۵۰۶NF R۷ ۷۴۳۵HS ۳۲GB ۱TB SSD RTX ۲۰۵۰
یک گزینه بادوام با طراحی نظامی که برای کار طولانیمدت و بازیهای پرتقاضا ساخته شده است. پردازنده Ryzen ۷ قدرت بالایی به آن داده است.
مشخصات و ویژگیها
پردازنده: AMD Ryzen ۷ ۷۴۳۵HS
رم: ۳۲ گیگابایت
حافظه: ۱ ترابایت SSD
کارت گرافیک: NVIDIA RTX ۲۰۵۰
نمایشگر: ۱۵٫۶ اینچ Full HD
این لپ تاپ در کنار قدرت سختافزاری مناسب برای اجرای بازیها، طراحی مقاوم و دوام بالایی نیز دارد که ارزش خرید آن را افزایش میدهد.
۳- بهترین لپ تاپ گیمینگ تا ۶۰ میلیون تومان
لپ تاپ ام اس آی ۱۵٫۶ اینچی مدل Cyborg ۱۵ A۱۳UCX i۵ ۱۳۴۲۰H ۱۶GB ۵۱۲GB RTX ۲۰۵۰
اگر به دنبال لپتاپی خوش قیمت با کارایی مناسب هستید، این مدل انتخابی منطقی است. اجرای روان بازیهای متوسط و حتی برخی عناوین سنگین را تضمین میکند.
مشخصات و ویژگیها
پردازنده: Intel Core i۵ ۱۳۴۲۰H
رم: ۱۶ گیگابایت
حافظه: ۵۱۲ گیگابایت SSD
کارت گرافیک: NVIDIA RTX ۲۰۵۰
نمایشگر: ۱۵٫۶ اینچ Full HD
این لپ تاپ برای گیمرهای نیمه حرفهای یا آن دسته از گیمرهایی که بازیهای متوسط و نیمه سنگین را اجرا میکنند، بسیار مناسب است.
لپ تاپ ایسر ۱۵٫۶ اینچی مدل Nitro V ۱۵ ANV۱۵ R۵ ۷۵۳۵HS ۱۶GB ۵۱۲GB RTX۲۰۵۰
این مدل ترکیب مناسبی از قدرت و قیمت است. برای اجرای بازیهای محبوب و پرطرفدار با کیفیت خوب، گزینهای ارزشمند به شمار میآید.
مشخصات و ویژگیها
پردازنده: AMD Ryzen ۵ ۷۵۳۵HS
رم: ۱۶ گیگابایت
حافظه: ۵۱۲ گیگابایت SSD
کارت گرافیک: NVIDIA RTX ۲۰۵۰
نمایشگر: ۱۵٫۶ اینچ Full HD
در کنار قدرت سختافزاری قابل قبول، طراحی جذاب و سبک این لپ تاپ باعث افزایش محبوبیت آن شده است.
۴- بهترین لپ تاپ گیمینگ تا ۵۰ میلیون تومان
لپ تاپ ایسوس ۱۵٫۶ اینچی مدل TUF Gaming A۱۵ FA۵۰۶NC R۵ ۷۵۳۵HS ۴۰GB ۵۱۲GB RTX۳۰۵۰
اگر بودجه محدود دارید ولی میخواهید لپتاپی مقاوم و مناسب برای بازیهای جدید داشته باشید، این مدل ایسوس بهترین انتخاب است. در واقع این مدل یکی از بهترین لپ تاپ های گیمینگ تا ۵۰ میلیون تومان است.
مشخصات و ویژگیها
پردازنده: AMD Ryzen ۵ ۷۵۳۵HS
رم: ۴۰ گیگابایت
حافظه: ۵۱۲ گیگابایت SSD
کارت گرافیک: NVIDIA RTX ۳۰۵۰
نمایشگر: ۱۵٫۶ اینچ Full HD
شاید قدرت این لپ تاپ به اندازۀ سایر لپ تاپهای معرفی شده در این مطلب نباشد اما قیمت مناسب در کنار دوام و پایداری بالا باعث شده تا بتوان از آن به عنوان گزینهای مناسب یاد کرد.
لپ تاپ ایسر ۱۵٫۶ اینچی مدل Nitro V ۱۵ ANV۱۵-۴۱-R۵JE R۵ ۷۵۳۵HS ۸GB ۵۱۲GB RTX۳۰۵۰
در بازه اقتصادی، این مدل ایسر یکی از بهترین گزینههاست. طراحی ساده اما شیک، همراه با کارت گرافیک RTX ۳۰۵۰، آن را برای گیمرهای تازهکار جذاب میکند. البته میزان رم متوسط آن ممکن است باعث شود تا لازم باشد پس از مدتی آن را ارتقا دهید.
مشخصات و ویژگیها
پردازنده: AMD Ryzen ۵ ۷۵۳۵HS
رم: ۸ گیگابایت
حافظه: ۵۱۲ گیگابایت SSD
کارت گرافیک: NVIDIA RTX ۳۰۵۰
نمایشگر: ۱۵٫۶ اینچ Full HD
از این لپ تاپ میتوان به عنوان یک گزینۀ مقرون به صرفه و اقتصادی نام برد که برای اجرای بازیهای سبک، متوسط و حتی برخی بازیهای نیمه سنگین مناسب است.
جمعبندی
انتخاب بهترین لپتاپ گیمینگ به بودجه و نیاز شما بستگی دارد. اگر قدرت پردازشی و کارت گرافیک پیشرفته میخواهید، مدلهای بازه ۱۰۰ میلیون بهترین انتخاب هستند. اما در صورت محدودیت مالی، گزینههای ۵۰ تا ۶۰ میلیون همچنان عملکرد مطلوبی برای اجرای اکثر بازیها ارائه میدهند. در نهایت، تعادل بین قیمت و کارایی مهمترین اصل در خرید یک لپتاپ گیمینگ است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما