رشد کشت زرشک سیاه در آذربایجان شرقی؛ شبستر تنها مرکز تولید این محصول

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفرنژاد روز یکشنبه با اشاره به ویژگی‌ها و اهمیت زرشک سیاه اعلام کرد: زرشک سیاه که در فارسی به زرشک کوهی نیز شناخته می‌شود، میوه‌ای کوچک و گرد از درختی بومی آمریکای شمالی است که امروزه در بسیاری از نقاط جهان کشت می‌شود. این محصول در شمار گیاهان ارگانیک و خودرو قرار دارد و به دلیل خواص متعدد، به‌عنوان یک اکسیر طبیعی شناخته می‌شود.

جعفرنژاد افزود: طعم زرشک سیاه ترش و شیرین بوده و در انواع غذاها و دسرها کاربرد دارد. این میوه دارای دانه است و در میان مردم با نام «زرشک سیاه دانه‌دار» نیز شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: زرشک سیاه منبع غنی آنتی‌اکسیدان‌ها، فیبر و ویتامین‌های C و K است و می‌تواند بسیاری از نیازهای تغذیه‌ای بدن را تأمین کند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تقویت سیستم ایمنی، کاهش التهاب، بهبود سلامت قلب، کاهش فشار خون، کاهش خطر ابتلاء به سرطان و کمک به سلامت چشم از مهم‌ترین فواید زرشک کوهی است.

جعفرنژاد تفاوت زرشک سیاه و قرمز را نیز در طعم، رنگ و میزان مواد مغذی آن‌ها عنوان کرد و توضیح داد: زرشک قرمز نیز منبعی غنی از آنتی‌اکسیدان‌هاست، اما میزان فیبر و ویتامین C آن نسبت به زرشک سیاه کمتر است و فاقد ویتامین K است.

وی با اشاره به سابقه استفاده از زرشک در طب سنتی ایران گفت: ابوعلی سینا در آثار خود به هر دو نوع زرشک اشاره کرده و زرشک سیاه را زرشک کوهی نامیده است. او از ترکیب زرشک سیاه با ادویه‌ها، قرص‌هایی برای درمان بیماری‌هایی مانند ناراحتی‌های کبدی، سرفه، افسردگی، تب و رفع عطش تهیه می‌کرد.

جعفرنژاد به جایگاه ایران در تولید این محصول اشاره کرد و گفت: استان خراسان جنوبی با در اختیار داشتن حدود ۹۷ درصد اراضی زیرکشت زرشک، بیش از ۹۵ درصد زرشک دنیا را تولید می‌کند. با توجه به مقاومت بالای این گیاه در برابر کم‌آبی، شوری خاک و شرایط آهکی، توسعه سطح زیرکشت آن در دستور کار مدیریت باغبانی قرار گرفته است.

وی درباره وضعیت کشت زرشک سیاه در آذربایجان شرقی اظهار کرد: در استان ما، زرشک سیاه تنها در شهرستان شبستر رویش دارد که سطح زیرکشت آن حدود ۵۵ هکتار است و بیشترین مقدار آن در منطقه تیل قرار گرفته است.

جعفرنژاد در پایان تأکید کرد: توسعه کشت این محصول به دلیل سازگاری بالا و ارزش غذایی قابل توجه، از برنامه‌های جدی بخش باغبانی استان در سال‌های آینده خواهد بود.