برخورد موتورسیکلت به بلوار در عسلویه ۲ نفر کشته و مصدوم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین خواجه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی در میدان شهید سلیمانی، بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه موتورسیکلت به راکبی جوان ۲۵ ساله که از طرف سه راه چریف به طرف میدان شهید سلیمانی در حرکت بوده، به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با سنگ بلوار میدان برخورد و موجب مصدومیت راکب و ترک نشین شده که هر ۲ مصدوم بوسیله عوامل اورژانس به بیمارستان انتقال که در نهایت راکب موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی راکبین موتورسیکلت و بویژه استفاده از کلاه ایمنی گفت: کارشناسان علت تامه این حادثه را عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه توسط راکب موتورسیکلت اعلام کردند.