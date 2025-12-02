مانور سراسری زلزله و ایمنی امروز در مدارس خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که با مشارکت جمعیت هلال‌احمر و اداره‌کل آموزش‌وپرورش خوزستان برگزار شد، حسن عبودی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به رویکرد فرهنگی و امدادی این رویداد گفت جمعیت هلال‌احمر به عنوان نهادی مردمی و انسان‌دوست در برگزاری بیست و هفتمین مانور سراسری ایمنی و زلزله در مدرسه نمونه فدک همراهی کرده است.

به گفته وی، هدف اصلی این مانور ارتقای آمادگی دانش‌آموزان در برابر حوادث از طریق آموزش است.

عبودی افزود آموزش سنگ‌بنای پیشگیری است و جمعیت هلال‌احمر خوزستان با همکاری اداره‌کل آموزش‌وپرورش، ۵۲۴ کانون دانش‌آموزی را اداره می‌کند. در این کانون‌ها سالانه دوره‌های آموزشی برای اعضا برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان برای مقابله با زلزله، آتش‌سوزی و سیل آماده باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به هدف‌گذاری برای افزایش ۲۰ درصدی حجم آموزش‌ها اظهار کرد هر سال حدود ۵۹۰ دوره آموزشی برگزار می‌شود و بیش از ۱۷ هزار دانش‌آموز را تحت پوشش قرار می‌دهد. وی ابراز امیدواری کرد با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور»، آموزش‌های تخصصی و عملی بیش از گذشته توسعه یابد.