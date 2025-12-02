  1. استانها
درخشش دانش‌آموزان خراسان جنوبی در جشنواره جوان خوارزمی

بیرجند- مدیرکل آموزش‌ و پرورش خراسان جنوبی از موفقیت اخیر دانش‌آموزان این استان در بیست‌وهفتمین دوره جشنواره جوان خوارزمی خبر داد و گفت: این دستاورد نماد نسلی خلاق و توانمند در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران کرد: در این دوره از جشنواره، سه دانش‌آموز نخبه استان توانستند در سطح ملی بدرخشند و بار دیگر نام خراسان جنوبی را در میدان رقابت‌های علمی کشور مطرح کنند.

وی با اشاره به رشد محسوس دستاوردهای علمی استان افزود: در حالی که سال گذشته تنها یک گروه از خراسان جنوبی به مرحله منتخبین کشوری راه یافت، امسال سه گروه موفق به حضور در این مرحله شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: این در حالی است که هر سه نیز افتخارآفرینی کردند و این روند نویدبخش آینده‌ای روشن برای آموزش‌وپرورش استان است.

وی تأکید کرد: این استان سرشار از استعدادهایی است که اگر به‌درستی شناسایی و هدایت شوند، می‌توانند آینده‌ای درخشان برای این خطه رقم بزنند.

وی گفت: مجموعه آموزش‌وپرورش با تمام توان از این ظرفیت‌ها حمایت خواهد کرد تا مسیر موفقیت علمی جوانان هموارتر شود.

