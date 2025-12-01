علیرضا اسدی در حاشیه برگزاری مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت هاکی استان خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایران در هاکی سالنی بسیار قدرتمند است و در گذشته در رنکینگ دو جهان و در حال حاضر در رنکینگ ۴ دنیا قرار دارد و دو بار متوالی هم سوم رقابت‌های جهانی شده است.

وی با اشاره به اینکه هاکی چمن از جمله ورزش‌های المپیکی است، افزود: در سال‌های اخیر نگاه فدراسیون با حفظ هاکی سالنی، به هاکی چمن بیشتر شده است و در این راستا ۵ زمین چمن در نقاط مختلف کشور احداث شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به قول رئیس فدراسیون هاکی کشور در سال‌های گذشته مبنی بر تامین چمن زمین اختصاصی هاکی خراسان جنوبی، با ایجاد زیرساخت‌های لازم در این خصوص توسط اداره کل ورزش و جوانان استان، در آینده نه چندان دور این کار انجام خواهد شد.

اسدی با اشاره به اینکه در حال حاضر برنامه‌های آموزشی و پرورش ورزشکاران در هاکی بر اساس برنامه بلند مدت برای ورود به المپیک با محوریت چمن برگزار می‌شود یادآور شد: بعد از انجام هماهنگی بین فدراسیون هاکی و اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی، برنامه‌های مورد نظر در این استان هم اجرا خواهند شد.

وی با بیان اینکه در این راستا زیرساخت‌های مورد نظر به کمک هوش مصنوعی و ایجاد تغییرات دیگر انجام شده است، افزود: با انجام این کار از حالت سنتی با امضای تفاهم نامه با مدارس خارج می‌شویم و با توجه به اینکه در موسسه آموزشی امام حسین (ع) بیرجند ظرفیت خوبی در این زمینه وجود دارد، با برقراری تعامل در این خصوص برای جذب دانش آموزان علاقمند به هاکی اقدام خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: ایران در هاکی سالنی آقایان در جایگاه اول قرار دارد و سال گذشته تیم هاکی ایران در بازی فینال جام ملت‌های آسیا ۷ بر صفر برنده شد و در هاکی سالنی بانوان هم در جایگاه پنجم قرار داریم.

ثبت جهانی هاکی

دبیر کل فدراسیون هاکی کشور در پاسخ به سئوالی درباره ثبت جهانی هاکی هم گفت: کتیبه‌ها و نوشته‌هایی وجود دارد که نشانگر ورزشی با چوب و توپ مانند چوگان و هاکی در ایران است که دارای قدمت بسیاری است که برای ثبت جهانی آن اقدام خواهد شد.

اسدی با اشاره به نگاه کلی وزارت ورزش و جوانان به ورزش بانوان در کشور افزود: در فدراسیون هاکی اقدامات خوبی از جمله برگزاری اردو برای بانوان در حال انجام است و در خراسان جنوبی هم بانوان در هاکی شرایط بهتری نسبت به آقایان دارند.