به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اخذ نظر نخبگان در موضوعات نقاط چرخش‌های تحول‌آفرین و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جلسه اندیشه‌ورزی با حضور، اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور و انصاری از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، مصطفی محمد نجار وزیر اسبق کشور و دبیر اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر، سردار اشتری فرمانده انتظامی سابق فراجا و مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جهانگیر معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سخنگوی قوه قضائیه، بطحائی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، رئیسی معاون وزیر بهداشت و احمدوند استاد دانشگاه در دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل شد.

در این جلسه اعضا ضمن تقدیر از تلاش‌های به عمل پس از استماع گزارش نقاط تحول آفرین قانون مبارزه با مواد مخدر، اعضا ضمن تقدیر از تلاش‌های به عمل آمده و همچنین اذعان به تحول در مسیر پیشگیری، درمان اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

از جمله مسائل تحولی مطرح شده در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌توان به تحول در درمان معتادان بر اساس سیاست‌های حقوقی نظام عدالت ترمیمی و دادگاه‌های درمان‌مدار، اقدام جدی در جهت ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و رفع خلاء‌های قانونی موجود اشاره کرد.

همچنین حذف مجازات‌های ناکارآمد و ایجاد مدلی مبتنی بر حتمیت، قطعیت و ایجاد تناسب در شدت مجازات‌ها، ارتقاع مشارکت مردمی در پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، ایجاد مدیریت مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر تمرکز داده‌ها، تقویت ساختار سازمانی و بافتی و ماهیتی در مبارزه با مواد مخدر، تسهیل در به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر از دیگر محورهای مورد تاکید در این جلسه بود.

در این جلسه بر لزوم یک مدل به هم‌پیوسته منجر به کاهش جرم، پیشگیری از ورود و شیوع اعتیاد و کارآمدی مجازات‌ها تاکید شد.

در ضمن ساختار مبارزه با مواد مخدر در کشورهای همسایه هلال طلایی، مثلث طلایی و مراکز تولید مواد مخدر در قاره آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.