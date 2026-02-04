به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در نشست با سرپرست شهرداری کرمانشاه و مدیران کلانشهر، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت مهدی موعود (عج) و گرامیداشت ایامالله دهه فجر انقلاب اسلامی، یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و نقش رهبری ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ورود جمهوری اسلامی ایران به پنجمین دهه حیات خود، گفت: این دستاورد بزرگ که حاصل تدابیر امام راحل و رهبریهای مقام معظم رهبری است، باید در مدیریت کارآمد، خدمترسانی مطلوب و رضایتمندی مردم متجلی شود.
وی نوروز را یک مناسبت ویژه برای شهرداریها دانست و افزود: عملکرد ۱۲ ماهه مدیریت شهری در ایام نوروز در معرض قضاوت مستقیم شهروندان، مسافران و مهمانان قرار میگیرد، از این رو نوروز ویترین و نمایشگاه عملکرد شهرداریهاست.
حبیبی تأکید کرد: چهره شهر در این ایام باید متحول شود و با برنامهریزی دقیق، تلاش شبانهروزی و اقدام هماهنگ مجموعه مدیریت شهری، شرایطی فراهم شود که شهروندان و مسافران با خاطرهای خوش کرمانشاه را ترک کنند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت مدیریت منسجم در ایام نوروز تصریح کرد: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرداری باید بهصورت منظم و هفتگی فعال باشد و در کنار ستاد تسهیلات سفر استان، تمامی امور شهری را بهصورت دقیق رصد و پیگیری کند.
وی نوروز را فرصتی مهم برای رونق اقتصاد شهری دانست و گفت: بسیاری از مشاغل و کسبه بخش قابل توجهی از درآمد سالانه خود را در این ایام کسب میکنند و مدیریت شهری باید با فراهمسازی بستر مناسب، به رونق اقتصادی شهر کمک کند.
استاندار کرمانشاه، سرمایهگذاری شهری را محور اساسی توسعه کرمانشاه برشمرد و افزود: اجرای طرحهای بزرگ و فاخر سرمایهگذاری علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، موجب اشتغالزایی، رونق اقتصادی و شکلگیری نمادهای جدید شهری خواهد شد.
وی تأکید کرد: شهروندان انتظار دارند تغییرات نو و ملموس را در شهر مشاهده کنند و این مهم تنها با اجرای پروژههای بزرگ سرمایهگذاری محقق میشود؛ از این رو تمامی معاونان، شهرداران مناطق و رؤسای سازمانها باید برای تسریع در عملیاتی شدن این طرحها همکاری جدی داشته باشند.
حبیبی با اشاره به نقش نیروهای خدماتی در کیفیت خدمات شهری اظهار داشت: رضایتمندی پاکبانان، کارگران فضای سبز و نیروهای عمرانی ارتباط مستقیمی با زیبایی شهر و رضایت شهروندان دارد.
وی تصریح کرد: هر مصوبهای که در راستای حمایت از نیروهای خدماتی و کارگری باشد را امضا و تأیید خواهم کرد و پرداخت بهموقع حقوق، اضافهکار و تأمین مسائل رفاهی این نیروها باید در اولویت قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه پیمانکاران را بازوان اجرایی مدیریت شهری دانست و افزود: پرداخت مطالبات پیمانکاران باید بهموقع و هدفمند انجام شود، چرا که پیمانکاران توانمند سرمایه شهرداری محسوب میشوند و نقش مهمی در پیشبرد پروژههای شهری دارند.
وی حوزه حملونقل عمومی را از اولویتهای اصلی کلانشهرها عنوان کرد و گفت: تقویت ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، استفاده از تسهیلات و یارانهها، توسعه حملونقل هوشمند و تعیین تکلیف پروژه قطار شهری، بهویژه بهرهبرداری از فاز نخست آن، باید با جدیت دنبال شود.
حبیبی همچنین بر برگزاری منظم ملاقاتهای عمومی شهرداران مناطق با شهروندان تأکید کرد و افزود: اطلاعرسانی دقیق و زمانبندی مشخص برای این ملاقاتها، موجب افزایش اعتماد عمومی و حل بسیاری از مشکلات مردم خواهد شد.
وی صرفهجویی در هزینهها را نوعی درآمدزایی دانست و گفت: مدیریت مصرف در حوزه آب، برق، ماشینآلات و هزینههای اداری یک وظیفه شرعی، اخلاقی و مدیریتی است و باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
استاندار کرمانشاه در پایان با اشاره به بودجه سال آینده شهرداری تأکید کرد: بودجه باید واقعی، قابل وصول و شفاف باشد، فشار مالی نباید به مردم و کسبه وارد شود و توجه به درآمدهای پایدار شهری و تکمیل پروژههای نیمهتمام باید در اولویت قرار گیرد؛ چرا که نیمهتمام ماندن پروژهها موجب نارضایتی شهروندان میشود و باید از آغاز طرحهای بدون زمانبندی مشخص پرهیز شود.
نظر شما