به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر چهارشنبه در نشست ستاد خدمات سفر استان کرمانشاه که با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل جذابیت‌های گسترده و متنوع گردشگری، اقلیم چهارفصل و شرایط مناسب طبیعی، طی سال‌های اخیر به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور به‌ویژه در ایام نوروز تبدیل شده و همه‌ساله میزبان شمار زیادی از هموطنان است.

وی با اشاره به تأکید مدیریت ارشد استان بر ضرورت میزبانی شایسته از گردشگران نوروزی، افزود: فراهم‌سازی مقدمات لازم برای استقبال مطلوب از مسافران، نیازمند هم‌افزایی، هماهنگی و به‌کارگیری تمام ظرفیت دستگاه‌های عضو ستاد خدمات سفر است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: دستگاه‌های عضو ستاد، علاوه بر اجرای شرح خدمات و دستورالعمل‌های مصوب، باید به دنبال ارائه طرح‌های خلاقانه، نوآورانه و تحول‌آفرین باشند تا خدمات نوروزی با کیفیت بالاتری به گردشگران ارائه شود.

نجفی با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌ها در نوروز سال گذشته، عنوان کرد: ضروری است دستگاه‌های اجرایی با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، برای رفع کاستی‌ها و ضعف‌های سنوات قبل در نوروز امسال تلاش جدی داشته باشند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت دهیاران به عنوان همیار پلیس تأکید کرد و گفت: دهیاران در نوروز سال گذشته نقش مؤثری در کاهش حوادث داشتند و در نوروز پیش‌رو نیز باید با ارائه آموزش‌های لازم، از این ظرفیت ارزشمند به‌صورت هدفمند استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به تأکید ویژه استاندار بر زیباسازی فضای شهری در ایام نوروز، اظهار کرد: شهرداران شهرهای مختلف استان، به‌ویژه شهرهای گردشگرپذیر، باید با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به زیباسازی معابر، نصب المان‌های نوروزی و ایجاد فضای شاد و متناسب با ایام نوروز اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این میان، وظیفه شهرداری کرمانشاه به عنوان مرکز استان سنگین‌تر است و انتظار می‌رود شهروندان و گردشگران شاهد اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های ویژه، منسجم و خلاقانه نوروزی در سطح شهر باشند تا مسافران با خاطره‌ای خوش این شهر را ترک کنند.

نجفی همچنین بر برنامه‌ریزی مناسب برای اسکان شهری تأکید کرد و افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی و دستگاه‌های متولی باید با اطلاع‌رسانی مؤثر در ورودی‌های شهر، گردشگران نوروزی را به‌درستی با مکان‌های رسمی اسکان آشنا کنند.

وی در پایان با اشاره به مسئولیت مهم فرمانداران در ایام نوروز گفت: مناطق گردشگرپذیری همچون اورامانات، شهرستان‌های شرق استان و مناطق گرمسیری هر ساله مورد استقبال مسافران قرار می‌گیرند و فرمانداران این مناطق وظیفه‌ای سنگین در فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای میزبانی مطلوب از گردشگران بر عهده دارند.