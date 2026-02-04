سید رضا سلامتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای پیروزی انقلاب در شهرستان دلفان، اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب شهرستان دلفان حتی از زیرساخت‌های ابتدایی از جمله آب، برق و... محروم بود.

۹۸ درصد از روستاهای دلفان از نعمت برق بهره‌مند هستند

وی با بیان اینکه امروز با پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف زیرساختی پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته‌ایم، عنوان کرد: شهرستان دلفان جمعیت پراکنده‌ای دارد، از مجموع ۵۲۰ روستای این شهرستان ۴۸۷ روستا دارای سکنه هستند.فرماندار دلفان با اشاره به اینکه ۹۸ درصد از روستاهای شهرستان دلفان از نعمت برق بهره‌مند هستند، افزود: حدود ۲۸۷ روستای این شهرستان نیز از نعمت گاز برخوردار هستند.سلامتی، ادامه داد: همچنین ۷۸ درصد از روستاهای لرستان دارای آب شرب سالم و تحت پوشش شرکت آب‌وفاضلاب قرار دارند.

وجود ۲۴ معدن فعال در دلفان

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه البته در حال حاضر ۱۲۰ روستای شهرستان دلفان فاقد راه ارتباطی آسفالت هستند، عنوان کرد: در حوزه کشاورزی نیز این شهرستان دستاوردهای زیادی داشته است.فرماندار دلفان با اشاره به اجرای طرح آبیاری بارانی در سطح اراضی کشاورزی این شهرستان، افزود: در حوزه صنعت شهرستان نیز اتفاقات خوبی صورت‌گرفته که البته نیازمند به توسعه است.

سلامتی از وجود ۲۴ معدن فعال در شهرستان دلفان خبر داد و گفت: دو شهرک صنعتی در این شهرستان وجود دارد، البته شهرک‌های صنعتی با مشکلات زیادی مواجه هستند به‌طوری‌که ناحیه صنعتی «علی میرزایی» تعطیل شده است که در حال احیای آن هستیم.

آبگیری از سد «تاج امیر»

وی در ادامه سخنان خود به تهیه سند توسعه و راهبردی لرستان و ابلاغ آن به فرمانداران از سوی مدیریت ارشد استان اشاره کرد و افزود: در قالب این سند توسعه، چهار پروژه پیشران برای شهرستان دلفان در نظر گرفته شده است.فرماندار دلفان، بیان داشت: آبگیری از سد «تاج امیر» یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب در شهرستان دلفان به شمار می‌رود.

سلامتی با تأکید بر اینکه چهار شبکه پایین‌دست این سد نیز به طور حتم عملیاتی خواهند شد، گفت: همچنین چهار کیلومتر باقی‌مانده از چهارخطه خرم‌آباد - سلسله نیز تا بهار آینده به اتمام خواهد رسید.

ایجاد و توسعه صنایع تبدیل در دلفان

وی تصریح کرد: همچنین چهارخطه نورآباد - هرسین به طول ۳۷ کیلومتر یکی دیگر از پروژه‌های شهرستان دلفان به شمار می‌رود که پیمانکار ۲۱.۵ کیلومتر از آن مشخص شده است.

فرماندار دلفان، یادآور شد: هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

سلامتی همچنین از ایجاد یک کارخانه صنایع تبدیل در شهرستان دلفان خبر داد و گفت: این کارخانه برای بسته‌بندی و فراوری محصول نخود در این شهرستان راه‌اندازی خواهد شد.

وی همچنین به ظرفیت تولید عسل در شهرستان دلفان اشاره کرد و گفت: در این شهرستان ۹۰ هزار کلونی زنبورعسل داریم که در سال هزار تن تولید عسل دارند.