پیگیری هفتگی مصوبات سفر رئیس جمهور به کرمانشاه در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه عصر جمعه، در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه، با حضور مدیران دستگاههای مختلف، پیگیری مداوم و هفتگی مصوبات را یکی از وظایف مهم و کلیدی برای مدیران توصیف کرد.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان کرمانشاه در سطح وزارتخانهها و تخصیص اعتبارات از سوی مراجع ذیربط، باید در صدر اولویتهای اصلی مدیران ادارات و دستگاههای اجرایی مختلف استان قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در ادامه افزود: پیرو دستور استاندار محترم، کمیته ویژه پیگیری مصوبات سفر در حوزه عمرانی تشکیل شده و تاکنون چندین نشست با حضور مدیران دستگاههای مختلف برای نظارت بر این روند برگزار شده است.
نجفی تصریح کرد: روند پیشرفت فیزیکی پروژههای مصوب سفر، میزان جذب اعتبارات و پیگیریهای انجام شده، به صورت هفتگی و دقیق با حضور مدیران دستگاههای مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد تا از توقف پروژهها جلوگیری شود.
در این نشست، آخرین روند پیشرفت و وضعیت تخصیص اعتبارات پروژههای مصوب سفر ریاست محترم جمهور به صورت ویژه با حضور مدیران دستگاههای مهمی از جمله میراث فرهنگی، محیط زیست، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد مسکن، علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط بررسی شد.
