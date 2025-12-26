شکست هندبال استقلال در اصفهان/ سپاهان و سنگ آهن پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، امروز (جمعه) هفته چهارم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور با برگزاری سه دیدار پیگیری شد.

در بافق، تیم صدرنشین سنگ‌آهن در ادامه روند موفق خود در لیگ برتر، توانست در دیداری برتر و پرگل با نتیجه ۳۰ بر ۲۳ زاگرس جنوبی را شکست دهد و با کسب ۲ امتیاز دیگر به صدرنشینی خود ادامه دهد. این نتیجه سومین شکست زاگرس جنوبی در رقابت‌های این فصل بود که باعث شد این تیم یک پله در جدول رده‌بندی سقوط کند.

در مهیج‌ترین دیدار این هفته، نامی‌نو اصفهان که میزبان استقلال تهران بود، نیمه نخست را با برتری چهار گله به پایان رساند؛ اما در نیمه دوم، استقلال با نمایشی متفاوت موفق شد اختلاف را جبران کرده و حتی در مقاطعی از مسابقه پیش بیفتد. با این حال، نامی‌نو در لحظات پایانی تمرکز بهتری داشت و نهایتاً با نتیجه ۲۹ بر ۲۸ به پیروزی رسید. نامی‌نو با این برد، ۴ امتیازی و با استقلال هم‌امتیاز شد و جای زاگرس جنوبی را در جدول گرفت.

دیگر نماینده اصفهان، سپاهان، در استان البرز مهمان کسری گرمدره بود. تیم بدون امتیاز کسری که از امتیاز میزبانی خود بهره می‌برد، در دقایق ابتدایی بازی پایاپایی برابر سپاهان ارائه داد، اما تجربه و برتری فنی شاگردان محمدخانی در ادامه کارساز شد و این تیم با نتیجه ۲۷ بر ۱۷ به پیروزی رسید. سپاهان با این برد و هم‌امتیاز با سنگ‌آهن بافق، همچنان در کورس بالای جدول باقی ماند و کسری گرمدره البرز نیز بدون امتیاز در قعر جدول ماندگار شد.

دیدار تیم‌های آذرخش هرمزگان و نفت و گاز گچساران که قرار بود در بندرعباس برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم آذرخش لغو و پرونده این مسابقه برای تصمیم‌گیری به کمیته انضباطی ارسال شد.

نتایج بازی‌های هفته چهارم لیگ برتر هندبال بانوان:

* سنگ‌آهن بافق ۳۰ – ۲۳ زاگرس جنوبی

* نامی‌نو اصفهان ۲۹ – ۲۸ استقلال تهران

* کسری گرمدره ۱۷ – ۲۷ سپاهان اصفهان

گفتنی است؛ در جدول رده‌بندی، سنگ‌آهن بافق و سپاهان اصفهان هر دو با ۸ امتیاز به ترتیب در رده‌های اول و دوم قرار دارند. نفت و گاز گچساران، استقلال تهران و نامی‌نو اصفهان با ۴ امتیاز در رده‌های سوم تا پنجم هستند؛ زاگرس جنوبی با ۲ امتیاز ششم است و آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره بدون امتیاز در رده‌های هفتم و هشتم قرار دارند.