خبرگزاری مهر_مجله مهر: کلمه‌ها با خود بار دارند، یک بار معنایی که هر مرتبه آن را لا به‌لای حرف‌ها و جملات می‌شنویم با احساسات متفاوتی همراه می‌شویم. واژه «آقازاده» برخلاف معنای لغوی خودش جزو کلماتی محسوب می‌شود که بار معنایی سنگینی دارد. کلمه‌ای که برخلاف معنای لغوی خود طی همه این سال‌ها به خاطر اخبار گوناگون و حاشیه‌های دردسرساز برخی از فرزندان مسئولان احساس چندان خوبی را در وجود آدم‌ها ایجاد نمی‌کند تا جایی که خیلی‌ها از آن به عنوان یک کنایه سنگین در جملاتشان استفاده می‌کنند.

اما طی دو روز گذشته این واژه پرحاشیه رنگ و بوی متفاوت‌تری به خود گرفت ماجرا هم از جایی شروع شد که سید امیرمحمد موسوی، فرزند نماینده مردم لردگان در مجلس تصمیم گرفت به اختیار خود، طی حیاتش عنوان «آقازادگی» را جور دیگری زندگی و برای همه ما آن را شکل دیگری معنا کند. به دنبال همین موضوع بسیاری از کاربران فضای مجازی از دیروز با شنیدن خبر درگذشت این جوان از او و پدرش به عنوان یک قهرمان و یک الگوی ستودنی برای تمام مسئولان کشور یاد می‌کنند.

خبر این اتفاق به این شرح بود: «در روزهای گذشته فرزند جوان یک نماینده مجلس در حالی بر اثر سانحه سوختگی جان باخت که به صورت گمنام در یک رستوران به عنوان پیک موتوری مشغول کار بود.» حتی در ویدئویی که از مراسم خاکسپاری این آقازاده واقعی منتشر شده پدرش راجع به او می‌گوید: «خدا را شاهد می‌گیرم که در این شانزده، هفده ماه حتی یک‌بار هم برای اعضای خانواده‌ام با کسی تماس نگرفتم. وقتی جوان‌ها به من مراجعه می‌کردند و می‌دیدم نمی‌توانم برایشان کاری انجام دهم، وجدانم نمی‌پذیرفت که برای خانواده خودم ارتباطی بگیرم… صاحبکار پسرم به من می‌گفت: تا دو روز پیش اصلاً نمی‌دانستم که پدر امیرمحمد کارگر پیک موتوری‌اش نماینده مجلس است. حتی خودش هم آنجا مرا معرفی نکرده بود.»

در کنار همه اظهار تأسف و جریحه دار شدن احساسات کاربران یکی از چیزهایی که بسیار به چشم آمد میزان درستکاری آقای نماینده بود تاجایی که بسیاری از اهالی لردگان و مردم در نظرات خود از تعهد کاری آقای موسوی تمجید کردند و نوشتند که این پدر داغ‌دیده درست یک روز بعد از خاکسپاری جگرگوشه‌اش راهی محل کار و خدمتگزاری برای مردم شهرش شده است.

یکی از خط‌های پررنگی در فضای مجازی برای سید امیرمحمد موسوی اتفاق افتاد قیاس کردن او با دیگر آقازاده‌ها بود. تا جایی که از او به عنوان آقازاده تراز و حقیقت این عنوان یاد کردند.

برخی دیگر هم همچنان از نماینده لردگان به عنوان مایه افتخار یادکردند و با پست‌های و کامنت‌هایشان به احترام این پدر و فرزند کلاه از سر برداشتند.

عده‌ای هم در نظرات و پست‌هایشان به مسئولان دیگر گوشزد کردند تا سید روح الله موسوی را به عنوان الگویی در کار خود در نظر بگیرند.

بعضی‌ها هم از مظلومیت رسانه‌ای این پدر و پسر یاد کردند با یاد کردن از این آقازاده و پدرش به این موضوع اشاره داشتند که برخلاف اخبار منفی رسانه‌های ضدایرانی مثل اینترنشنال برایشان چندان به صرفه نیست که از کسانی مثل امیرمحمد در خبرهایشان حرف بزنند.

و در آخر هم گروهی به این موضوع اشاره کردند که برخلاف تصور جا افتاد در ذهن بیشتر ما این میزها و پست و مقام‌ها نیست که به یک شخص اعتبار می‌دهد بلکه این آدم‌ها هستند که به جایگاه و منصب‌ها ارزش می‌بخشند.