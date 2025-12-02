به گزارش خبرنگار مهر، صد و ششمین دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال روز جمعه ۱۴ آذر و از ساعت ۱۵ در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک برگزار خواهد شد.

عبدالعلی چنگیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دربی ۱۰۶ که روز جمعه در اراک برگزار خواهد شد گفت : متاسفانه در نبود بازی در ورزشگاه آزادی شاید نتوان به این بازی دربی گفت اما در هر صورت دو تیم برای بازی سنتی آواره شده اند و باید از این شهر به آن شهر بروند. تیمی که می‌خواهد در این دیدار برنده از زمین خارج شود باید سه فاکتور لازم را داشته باشد. اول همدلی و صمیمیت در بین همه اعضای تبم که نقش تعیین کننده دارد. دوم گوش دادن به فرامین تاکتیکی سرمربی برای موفقیت و سوم با تفکر برد به میدان رفتن. تیم باید از لحاظ روحی و روانی آماده شود تا بتواند برنده از زمین خارج شود.

ترسوها برنده نخواهند شد

چنگیز در ادامه تاکید کرد: تیمی که در دربی با ترس وارد زمین بشود بطور حتم برنده از زمین خارج نخواهد شد. البته‌ دو تیم با احتیاط وارد زمین خواهند شد تا گل دریافت نکنند اما تیمی که شجاع نباشد و با استرس وارد زمین شود تمرکز خود را از دست داده و با استرس بازی خواهد کرد که باعث اشتباه خواهد شد و تیم آسیب پذیر خواهد شد.

مدافعان باید هوشیار باشند

کارشناس فوتبال در خصوص عملکرد خط دفاع هم گفت: مدافعان در دربی باید تمرکز لازم را داشته باشند و بدون اشتباه بازی کنند. در استقلال آشور ماتف نظم خوبی به استقلال داده و آرامش در خط دفاع شکل گرفته و رستم می‌تواند یکی از تأثیر گذارترین نفرات در دربی باشد.

هواداران از استقلال حمایت کنند

وی در خصوص هواداران استقلال هم گفت: حضور هواداران در ورزشگاه می‌تواند کمک موثری برای استقلال باشد. بازیکنان به حمایت هواداران نیاز دارند و طرفداران استقلال هم نباید تیم را تنها بگذارند . هواداران از جدال و درگیری با طرفداران رقیب دوری کنند و تا سوت پایان بازی از تیم محبوبشان حمایت کنند تا در پایان بازی جشن پیروزی بگیرند .

امیدوارم استقلال برنده شود

چنگیز در خصوص نتیجه دربی ۱۰۶ گفت : به عنوان یک استقلالی دوست دارم آبی پوشان برنده از زمین خارج شوند . استقلال شانس زیادی برای برنده شدن دارند به شرطی که بدون اشتباه و بدون ترس بازی کنند.