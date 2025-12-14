  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

شیوع آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد؛ تست‌های مثبت به ۳۷ درصد رسید

یاسوج-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج درصد مثبت‌شدن تست‌های ابتلاء به آنفلوآنزا در استان را ۳۷ درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی عصر یکشنبه در نشست ستاد بحران کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ویروس آنفلوآنزای نوع در استان در گردش است، اظهار کرد: اگرچه مراجعات سرپایی و بستری بیماران تنفسی اندکی کاهش یافته، اما درصد مثبت‌شدن تست‌های آنفلوآنزا روند صعودی دارد.

وی افزود: در هفته چهارم آذرماه، ۳۷ درصد از نمونه‌های گرفته‌شده در استان مثبت بوده‌اند. این رقم از میانگین کشوری بالاتر است و نشان‌دهنده فعالیت قابل توجه ویروس به‌ویژه در گروه سنی ۵ تا ۲۴ سال است.

شریفی در پایان گفت: در حال حاضر آنفلوآنزا در گردش است و موارد کرونا به حداقل رسیده است.

