به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی عصر یکشنبه در نشست ستاد بحران کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ویروس آنفلوآنزای نوع در استان در گردش است، اظهار کرد: اگرچه مراجعات سرپایی و بستری بیماران تنفسی اندکی کاهش یافته، اما درصد مثبتشدن تستهای آنفلوآنزا روند صعودی دارد.
وی افزود: در هفته چهارم آذرماه، ۳۷ درصد از نمونههای گرفتهشده در استان مثبت بودهاند. این رقم از میانگین کشوری بالاتر است و نشاندهنده فعالیت قابل توجه ویروس بهویژه در گروه سنی ۵ تا ۲۴ سال است.
شریفی در پایان گفت: در حال حاضر آنفلوآنزا در گردش است و موارد کرونا به حداقل رسیده است.
نظر شما