تایید ۶۲ مورد ابتلا به آنفلوآنزا در فارس/ H۳N۲ زیرگونه غالب

حمید بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: آنفلوانزا بیماریی نیست که فقط مختص فصل خاصی باشد و می توان در تمام فصل ها موارد ابتلا به آن را مشاهده کرد و از نظر موارد در هیچ فصلی تعداد آن به صفر نمی رسد.

وی با بیان اینکه بیماری آنفلوآنزا از جمله بیماری هایی است که سریع گسترده شده و از طریق ترشحات ناشی از عطسه و سرفه و یا دست آلوده به ویروس به افراد منتقل می شود، اظهار داشت: علائم آنفلوانزا شامل تب، گلودرد، سرفه و بدن درد به شکل حاد و ناگهانی آغاز می شود.

کارشناس بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه هر فردی در طول زندگی خود با امکان ابتلا به این بیماری مواجه است، گفت: مشکلی که در بیماری آنفلوانزا و به ویژه در آنفلوانزای نوع «ای» وجود دارد این است که این بیماری به خاطر ناپایداری ویروسی و تغییرات ژنی ویروس زیرگونه های بسیاری دارد.

رعایت بهداشت فردی برای عدم ابتلا به آنفلوآنزا بسیار حائز اهمیت است

بختیاری با تاکید بر رعایت موارد بهداشتی برای عدم ابتلا به این نوع بیماری، عنوان کرد: شستن دست مسئله مهمی است که متاسفانه در جامعه خیلی ساده به آن نگاه می شود در حالی که شاید متهم ردیف اول انتقال بسیاری از بیماری های عفونی تنفسی و گوارشی دست های آلوده است.

وی ادامه داد: شستن دست ها یکی از ساده ترین راه کارها برای کاهش بیماری ها تنفسی و گوارشی در سطح جامعه است که می تواند موارد ابتلا را به نصف کاهش دهد.

کارشناس بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه ویروس آنفلوانزا با گردش در جامعه افرادی را به خود مبتلا می کند، ابراز داشت: درصد عمده ای از افرادی که علائم آنفلوانزا را نشان می دهند با درمان های سرپایی و خانگی درمان می شوند ولی درصد کمتری ممکن است علائم بیماری آن ها را دچار مشکل کند.

بختیاری افزود: افراد در رنج سنی زیر پنج سال و بالاتر از ۶۵ سال، مادران باردار و افراد مبتلا به بیماری هایی چون دیابت، سرطان، بیماری های قلبی عروقی و بیماریهای کبدی کلیوی ممکن است در برابر بیماری آنفلوانزا مشکلات بیشتری پیدا کنند که با شدیدن شدن وضعیت آن ها به بیمارستان مراجعه کرده و در آن جا بستری می شوند.

وی یادآور شد: امروزه جدا از شستن دست ها رعایت فاصله یک متری از بیمار مبتلا و استفاده از ماسک برای بیمار به عنوان اصول اولیه پیشگیری آموزش داده می شود و درباره آن اطلاع رسانی انجام می گیرد.

کارشناس بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: به افراد زیر پنج سال و گروه های پرخطر توصیه می شود سالانه واکسیناسیون آنفلوانزا را انجام دهند.

«آی ال آی» استان در سال جاری چهار و نیم درصد بوده است

بختیاری گفت: در هر یک از شهرستان های استان یک پایگاه دیده ور وجود دارد که موارد «آی ال آی» یا ناخوشی های شبه آنفلوآنزا شامل تب، سرفه و گلودرد از طریق آن ها در سامانه ای وارد می شود که با انجام محاسباتی درصد افراد «آی ال آی» در سطح استان به دست می آید.

وی با بیان اینکه رنج دو تا پنج درصد «آی ال آی» نشان دهنده این است وضعیت آنفلوآنزا در شرایطی طبیعی قرار دارد، گفت: آمار این سامانه نشانگر آن است که در سال ۹۲ در استان فارس موارد «آی ال آی» در سطح استان چهار درصد و در سال ۹۳ نیز تاکنون چهار و نیم درصد بوده است.

کارشناس بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیرازبا بیان اینکه از این آمار برای پایش وضعیت آنفلوآنزا در سطح استان و کشور استفاده می شود، ادامه داد: این آمار نشان دهنده آن است که آنفلوآنزا هنوز در استان در وضعیت طبیعی قرار دارد.

H۳N۲ زیرگونه قالب آنفلوآنزا در فارس در سال جاری بوده است

بختیاری اشاره کرد: بر اساس دستور العمل کشوری برای مشخص کردن ویروس قالب در گردش در جامعه از موارد بد حال و بستری دارای علائم آنفلوآنزا نمونه گیری سواب گلو انجام و به آزمایشگاه مرجع آنفلوآنزا فرستاده می شود.

وی با بیان اینکه نمونه های آزمایش شده و نتایج آن ها هر ساله بررسی می شوند، گفت: در سال گذشته مجموعا ۱۰۲ مورد نمونه گیری از افراد دارای علائم آنفلوآنزا انجام شد که در ۱۲ مورد ابتلا قطعی به آنفلوآنزا تایید و زیرگونه قالب در گردش آنفلوانزای H۱N۱ مشخص شد.

کارشناس بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: در سال ۹۳ نیز تاکنون ۲۰۳ مورد نمونه گیری انجام شده که ۶۲ مورد قطعی ابتلا به آنفلوآنزا تایید و H۳N۲ به عنوان زیرگونه قالب مشخص شد.

آنفلوآنزای H3N2 مانند آنفلوانزای فصلی بیشتر موجب تب و لرز می شود.

بختیاری بیان کرد: افزایش نمونه گیری ها در سال جاری به علت ارتقا وضعیت نمونه گیری ها و آموزش های ارائه شده به سوپروایزرهای کنترل عفونت در بیمارستان ها بوده است.

چهار مورد مرگ در استان به علت ابتلا به آنفلوآنزا

وی گفت: موارد مرگ و میر ناشی از ابتلا به آنفلوآنزا در فارس در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته تغییری پیدا نکرده و مانند سال ۹۲ شامل چهار مورد مرگ به این دلیل بوده است.

کارشناس بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش دیگری ازسخنان خود اظهار داشت: معمولا بعد بازگشت حجاج از زیارت مکه و یا سفرهای دیگری مانند سفر به کربلا، به علت نوع تجمع انسانی که ایجاد می شود، امکان دارد ویروس آنفلوآنزا بین مردم بیشتر گردش کند و افراد حساس بیشتری را مبتلا کرده و باعث افزایش موارد «آی ال آی» و افراد بستری شود.