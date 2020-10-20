قدرت دفاعی ایران با رویکرد بازدارندگی تهاجمی ساماندهی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در آستانه رزمایش مدافعان آسمان ولایت گفت: مجموعه قدرت مورد نیاز کشور به فرمایش فرماندهی معظم کل قوا بر سه پایه شامل قدرت دفاعی، ثبات و استحکام اقتصادی و توانایی و قوام فرهنگی استوار است.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نه تنها در این سه حوزه نقش فعال دارند، بلکه قدرت دفاعی را با رویکرد بازدارندگی تهاجمی ساماندهی و بنا کرده‌اند و قدرت دفاعی نیروهای مسلح ما بیشترین انطباق و تناسب را با مؤلفه‌های فرهنگی-تاریخی دارد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: چنانکه تاکنون در صحنه رزمایش‌های پدافند هوایی مشاهده کرده‌ایم، فرماندهان و رزمندگان پدافند هوایی، تمامی اقدامات تهدید آمیز دشمن را همانند صحنه جنگ واقعی سرکوب و خواهند کرد.

سرلشکر رشید تصریح کرد: فرماندهان ارتش و سپاه با تلاش و مجاهدت دائمی و هم افزایی از طریق ترکیب قدرت ارتش و سپاه و با همه توان در مقابل تهدیدات، آرایش دفاعی و تهاجمی دارند تا هر تهدیدی را سرکوب کنند.

وی اظهار داشت: نگاه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به آینده با وجود چالش‌ها و دشواری‌ها، با اعتماد و اتکا به خداوند متعال و پشتوانه عظیم ملت شریف ایران، سرشار از امید است. ما وقتی به ۴۲ سال فراز و نشیب‌های گذشته نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می رسیم، آنچه پیش رو قرار دارد به مراتب آسان‌تر از دشواری‌هایی است که ملت سرافراز ایران و نیروهای مسلح با توکل بر خداوند و تلاش و مجاهدت پشت سر نهاده است.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: نیروهای مسلح در این رویارویی سرنوشت ساز اولاً با سخت کوشی سرسختانه از تمامی دستاوردهای انقلاب و تمامیت ارضی و استقلال کشور، در برابر تهدیدات دفاع خواهند کرد و ثانیاً برای تحکیم ثبات سیاسی-امنیتی و توسعه قدرت دفاعی کشور تلاش خواهند کرد و با توکل به خداوند متعال مانع از تکرار تحقیر تاریخی ملت ایران و نیروهای مسلح، همانند آنچه در دوران منحوس پهلوی در برابر قدرت‌های سلطه گر رخ داد خواهند شد.