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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۲۶

سرلشکر رشید:

قدرت دفاعی ایران با رویکرد بازدارندگی تهاجمی ساماندهی شده است

قدرت دفاعی ایران با رویکرد بازدارندگی تهاجمی ساماندهی شده است

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) با بیان اینکه قدرت دفاعی ما با رویکرد بازدارندگی تهاجمی ساماندهی و بنا شده است، گفت: قدرت دفاعی ایران بیشترین انطباق و تناسب را با ویژگی های کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در آستانه رزمایش مدافعان آسمان ولایت گفت: مجموعه قدرت مورد نیاز کشور به فرمایش فرماندهی معظم کل قوا بر سه پایه شامل قدرت دفاعی، ثبات و استحکام اقتصادی و توانایی و قوام فرهنگی استوار است.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نه تنها در این سه حوزه نقش فعال دارند، بلکه قدرت دفاعی را با رویکرد بازدارندگی تهاجمی ساماندهی و بنا کرده‌اند و قدرت دفاعی نیروهای مسلح ما بیشترین انطباق و تناسب را با مؤلفه‌های فرهنگی-تاریخی دارد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) تاکید کرد: چنانکه تاکنون در صحنه رزمایش‌های پدافند هوایی مشاهده کرده‌ایم، فرماندهان و رزمندگان پدافند هوایی، تمامی اقدامات تهدید آمیز دشمن را همانند صحنه جنگ واقعی سرکوب و خواهند کرد.

سرلشکر رشید تصریح کرد: فرماندهان ارتش و سپاه با تلاش و مجاهدت دائمی و هم افزایی از طریق ترکیب قدرت ارتش و سپاه و با همه توان در مقابل تهدیدات، آرایش دفاعی و تهاجمی دارند تا هر تهدیدی را سرکوب کنند.

وی اظهار داشت: نگاه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به آینده با وجود چالش‌ها و دشواری‌ها، با اعتماد و اتکا به خداوند متعال و پشتوانه عظیم ملت شریف ایران، سرشار از امید است. ما وقتی به ۴۲ سال فراز و نشیب‌های گذشته نگاه می‌کنیم، به این نتیجه می رسیم، آنچه پیش رو قرار دارد به مراتب آسان‌تر از دشواری‌هایی است که ملت سرافراز ایران و نیروهای مسلح با توکل بر خداوند و تلاش و مجاهدت پشت سر نهاده است.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) گفت: نیروهای مسلح در این رویارویی سرنوشت ساز اولاً با سخت کوشی سرسختانه از تمامی دستاوردهای انقلاب و تمامیت ارضی و استقلال کشور، در برابر تهدیدات دفاع خواهند کرد و ثانیاً برای تحکیم ثبات سیاسی-امنیتی و توسعه قدرت دفاعی کشور تلاش خواهند کرد و با توکل به خداوند متعال مانع از تکرار تحقیر تاریخی ملت ایران و نیروهای مسلح، همانند آنچه در دوران منحوس پهلوی در برابر قدرت‌های سلطه گر رخ داد خواهند شد.

کد مطلب 5052460
هادی رضایی

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    نظرات

    • علی IR ۲۱:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      0 0
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      گسترش دلالت تئوریک پدافند غیر عامل به افزایش تاب آوری اقتصاد در زمان بحران و انواع جنگ ها از جمله جنگ اقتصادی در افزایش شاخصه های رتبه بندی قدرت و تاثیرگذاری کشور موثر است و بازدارندگی را تا حدودی ارتقا خواهد داد تا کنشگران منطقه ای و فرامنطقه‌ای با ایران با رویکردی راهبردی وارد تعامل شوند
    • علی IR ۲۱:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      0 0
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      پدافند غیر عامل علت غایی سیاست گذاری در اقتصاد باید باشد، ارتقا توان مقاومت اقتصادی با تکمیل زنجیره های تولیدی، خودکفایی، جهش تولید، تعامل با منطقه و جایگزین روابط اقتصادی بر جنگ در منطقه است تا بازارهای سرشار از درآمدهای نفتی و عقب مانده در تولید به روی کالاها و خدمات ما بدون موانع تجاری باز گردد
    • علی IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      0 0
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      بازدارندگی تهاجمی دکترین اصولی عصر کنونی است تا سرزمین اصلی را از آسیب های حملات دشمن حفظ کند و در عین حال در سطح جهانی نیز قادر باشد از امنیت متحدان ما که شرکای تجاری ما نیز هستند دفاع کند تا حوزه مفهومی امنیت ملی به فراتر از مرزهای سرزمینی گسترش یابد و امنیت بازارهای هدف صادراتی ما را تامین کند
    • علی IR ۲۱:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
      0 0
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      این دکترین نظامی باید قادر باشد نفوذ ایده ها و حوزه نفوذ ما در منطقه را گسترش دهد، کشورهایی را متحدین نظامی، امنیتی و اقتصادی ما بکند و در این کشورها حضور امنیتی و نظامی داشته باشد تا از منافع اقتصادی مردم ما در این کشورهای متحد حفاظت کند و در عین حال بتواند با کنشگران منطقه ای و جهانی تعامل کند

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