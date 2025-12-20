به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر شنبه، در بازدید از اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه و در نشست با مدیران، کارشناسان و کارکنان این مجموعه، با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته، هدف اصلی این حضور را گفت‌وگوی مستقیم با کارشناسان و آگاهی از دیدگاه‌ها و مسائل تخصصی آنان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت هواشناسی از جمله مأموریت‌های حساس و سنگین در سطح استان است، اظهار کرد: پیش‌بینی شرایط جوی و تحلیل پدیده‌های اقلیمی، فعالیتی کاملاً علمی و تصمیم‌ساز است که آثار آن در حوزه‌های مختلف از مدیریت بحران تا اقتصاد و زندگی روزمره مردم نمایان می‌شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر نقش راهبردی هواشناسی در اداره امور استان افزود: گزارش‌های دقیق، علمی و به‌موقع این مجموعه، پایه تصمیم‌گیری مدیران بوده و نقش مستقیمی در پیشگیری از حوادث، کاهش خسارت‌های مالی و صیانت از جان شهروندان دارد، به‌ویژه در فصول پرخطر پاییز و زمستان.

حبیبی ادامه داد: هرچه دقت و پشتوانه علمی گزارش‌ها افزایش یابد، آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با شرایط بحرانی بیشتر می‌شود و روند مدیریت بحران با سرعت و اثربخشی بالاتری پیش خواهد رفت.

هواشناسی؛ از اعتماد عمومی تا مدیریت آینده‌نگر

وی با اشاره به برخی رخدادهای اخیر در کشور تصریح کرد: در بسیاری از مواقع، تصمیم‌های مهم و حتی پرهزینه در سطوح بالای مدیریتی بر اساس گزارش‌های هواشناسی اتخاذ می‌شود و گاهی یک پیش‌بینی صحیح می‌تواند مانع از خسارت‌های میلیاردی شود.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اگرچه در شرایط عادی ممکن است نقش هواشناسی کمتر به چشم بیاید، اما در زمان وقوع حوادث، اهمیت واقعی آن برای همه آشکار می‌شود و امروز بسیاری از مردم برنامه سفر و فعالیت‌های خود را بر مبنای گزارش‌های هواشناسی تنظیم می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده افزایش اعتماد عمومی است.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در این مسیر گفت: صداوسیما و رسانه‌ها در انتقال دقیق و سریع اطلاعات هواشناسی اثرگذاری بالایی دارند و لازم است ارتباطی مستمر و نزدیک میان هواشناسی و رسانه‌ها برقرار باشد.

حبیبی با تأکید بر اهمیت داده‌های هواشناسی در بخش کشاورزی افزود: کشاورزی بیشترین وابستگی را به اطلاعات جوی دارد و ضروری است گزارش‌ها به‌صورت کاربردی، قابل فهم و هدفمند در اختیار کشاورزان، عشایر و بهره‌برداران قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت صدور هشدارهای پیش‌دستانه تأکید کرد و گفت: هشدارها باید حداقل ۲۴ تا ۴۸ ساعت پیش از وقوع پدیده‌های مخاطره‌آمیز صادر شود تا دستگاه‌ها آمادگی لازم را داشته باشند، حتی اگر این اقدام هزینه‌هایی به همراه داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های اعتباری تصریح کرد: به‌روز بودن تجهیزات و سامانه‌های هواشناسی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و پیگیری نوسازی امکانات از مسیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، ستاد مدیریت بحران و سازمان هواشناسی کشور دنبال می‌شود.

حبیبی همچنین استفاده از فناوری‌های نوین را ضروری دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌هایی مانند هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی‌های جوی، لازمه همگامی با پیشرفت‌های جهانی است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به مرزی بودن استان افزود: پدیده ریزگردها به‌ویژه به دلیل همجواری با کشور عراق، نیازمند پایش مستمر، اطلاع‌رسانی به‌موقع و پیگیری همکاری‌های کارشناسی و منطقه‌ای است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان هواشناسی استان اظهار کرد: امیدواریم با تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی، اعتماد عمومی به گزارش‌های هواشناسی بیش از پیش افزایش یابد و مطالبات مطرح‌شده با پیگیری‌های تخصصی به‌تدریج برطرف شود.