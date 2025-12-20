انتخابات شوراها آزمونی برای اعتماد مردم و سلامت نظام اداری است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه شنبه در نشست خانواده وزارت کشور استان کرمانشاه که با حضور معاونان استانداری، فرمانداران، مدیران کل ستادی، مشاوران استاندار و بخشداران در سالن شهدای دولت برگزار شد، بر ضرورت اجرای انتخاباتی سالم و با مشارکت گسترده تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با تقدیر از نکات مطرح‌شده در این نشست گفت: برخی مسائل نیازمند پیگیری و برخی دیگر نیازمند تذکر است. این جلسه فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های یک‌ساله مدیران و بازنگری در روند خدمت‌رسانی به مردم بود.

حبیبی انتخابات شوراها را محور اصلی فعالیت‌های پیش‌رو عنوان و خاطرنشان کرد: انتخابات نشان‌دهنده اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است و موفقیت آن به‌طور مستقیم بر عهده مدیران استان است.

وی افزود: فرمانداران، بخشداران و دهیاران نقش کلیدی در این فرآیند دارند و اهمیت انتخابات شوراها کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس نیست.

استاندار کرمانشاه چهار اصل سلامت، رقابت، مشارکت و امنیت را ستون‌های اصلی انتخابات برشمرد و تأکید کرد که تمامی برنامه‌ریزی‌ها باید بر این محور انجام شود.

وی همچنین افزود: مشارکت گسترده نیازمند دعوت صادقانه از همه گروه‌ها، نخبگان و معتمدان جامعه است و بی‌طرفی مجریان، اعتماد عمومی را تضمین می‌کند.

حبیبی با اشاره به تجربه دوره گذشته انتخابات شوراها تأکید کرد که روستاهای فاقد شورا از امکانات محروم می‌شوند و از مدیران خواست با جدیت زمینه ثبت‌نام داوطلبان را در تمام شهرها و روستاها فراهم کنند.

در بخش دیگری از سخنانش، استاندار بر اهمیت مدیریت بحران و آمادگی در فصل زمستان تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران، آزمونی برای هماهنگی و حضور میدانی مدیران است و غفلت در این حوزه پذیرفتنی نیست.

وی اضافه کرد: فرمانداران و بخشداران باید هم پیش‌نگر، هم فعال و هم در میدان باشند و پیشگیری هم ارزان‌تر و هم مؤثرتر از مدیریت بحران پس از حادثه است.

حبیبی همچنین به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و تصریح کرد: مدیران باید خود الگوی مصرف بهینه باشند و استفاده از ژنراتورها و توسعه انرژی‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی بر نظارت مستمر بر بازار، پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی، افزایش نشاط اجتماعی از طریق برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و حمایت عملی از تولید و اشتغال تأکید کرد و خاطرنشان کرد: مردم از مدیران عملکرد واقعی می‌خواهند، نه گزارش‌های کم‌اثر.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش‌های یک‌ساله مسئولان استان گفت: با تلاش شبانه‌روزی و صادقانه مسیر خدمت‌رسانی به مردم باید با قدرت ادامه یابد.