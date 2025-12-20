  1. استانها
انتخابات شوراها آزمونی برای اعتماد مردم و سلامت نظام اداری است

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت برگزاری انتخاباتی امن، رقابتی و پرشور، انتخابات پیش‌رو را مهم‌ترین مأموریت وزارت کشور در استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی شامگاه شنبه در نشست خانواده وزارت کشور استان کرمانشاه که با حضور معاونان استانداری، فرمانداران، مدیران کل ستادی، مشاوران استاندار و بخشداران در سالن شهدای دولت برگزار شد، بر ضرورت اجرای انتخاباتی سالم و با مشارکت گسترده تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه با تقدیر از نکات مطرح‌شده در این نشست گفت: برخی مسائل نیازمند پیگیری و برخی دیگر نیازمند تذکر است. این جلسه فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های یک‌ساله مدیران و بازنگری در روند خدمت‌رسانی به مردم بود.

حبیبی انتخابات شوراها را محور اصلی فعالیت‌های پیش‌رو عنوان و خاطرنشان کرد: انتخابات نشان‌دهنده اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است و موفقیت آن به‌طور مستقیم بر عهده مدیران استان است.

وی افزود: فرمانداران، بخشداران و دهیاران نقش کلیدی در این فرآیند دارند و اهمیت انتخابات شوراها کمتر از انتخابات ریاست‌جمهوری یا مجلس نیست.

استاندار کرمانشاه چهار اصل سلامت، رقابت، مشارکت و امنیت را ستون‌های اصلی انتخابات برشمرد و تأکید کرد که تمامی برنامه‌ریزی‌ها باید بر این محور انجام شود.

وی همچنین افزود: مشارکت گسترده نیازمند دعوت صادقانه از همه گروه‌ها، نخبگان و معتمدان جامعه است و بی‌طرفی مجریان، اعتماد عمومی را تضمین می‌کند.

حبیبی با اشاره به تجربه دوره گذشته انتخابات شوراها تأکید کرد که روستاهای فاقد شورا از امکانات محروم می‌شوند و از مدیران خواست با جدیت زمینه ثبت‌نام داوطلبان را در تمام شهرها و روستاها فراهم کنند.

در بخش دیگری از سخنانش، استاندار بر اهمیت مدیریت بحران و آمادگی در فصل زمستان تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران، آزمونی برای هماهنگی و حضور میدانی مدیران است و غفلت در این حوزه پذیرفتنی نیست.

وی اضافه کرد: فرمانداران و بخشداران باید هم پیش‌نگر، هم فعال و هم در میدان باشند و پیشگیری هم ارزان‌تر و هم مؤثرتر از مدیریت بحران پس از حادثه است.

حبیبی همچنین به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و تصریح کرد: مدیران باید خود الگوی مصرف بهینه باشند و استفاده از ژنراتورها و توسعه انرژی‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

وی بر نظارت مستمر بر بازار، پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی، افزایش نشاط اجتماعی از طریق برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و حمایت عملی از تولید و اشتغال تأکید کرد و خاطرنشان کرد: مردم از مدیران عملکرد واقعی می‌خواهند، نه گزارش‌های کم‌اثر.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از تلاش‌های یک‌ساله مسئولان استان گفت: با تلاش شبانه‌روزی و صادقانه مسیر خدمت‌رسانی به مردم باید با قدرت ادامه یابد.

