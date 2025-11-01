به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای پدافند غیرعامل استان کرمانشاه عصر شنبه با حضور سردار محمدعلی قمی، معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور، و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد.

سردار قمی در این نشست با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در جهان امروز اظهار کرد: تهدیدهای نوین دیگر قابل مقایسه با تهدیدات سنتی گذشته نیستند و به همین دلیل، لازم است ساختارهای دفاعی کشور با نگاه تازه و رویکردی به‌روز بازطراحی شوند. وی تأکید کرد: ارتقای سطح آمادگی در برابر این تهدیدات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید متناسب با تغییرات سریع در حوزه فناوری و امنیت جهانی پیش برویم.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه پدافند غیرعامل تکیه‌گاه اصلی امنیت ملی در برابر تهدیدات انسان‌محور است، گفت: ماهیت این تهدیدها با حوادث طبیعی تفاوت دارد، زیرا دشمن با برنامه‌ریزی هدفمند، بهره‌گیری از فناوری‌های نو و تاکتیک‌های متغیر، اقدام به ایجاد آسیب می‌کند. با این حال، چنانچه توان پاسخگویی به این نوع تهدیدات افزایش یابد، میزان آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات طبیعی نیز کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه با اشاره به شعار امسال هفته پدافند غیرعامل کشور تحت عنوان «تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی» بیان کرد: این شعار نشان‌دهنده رویکرد عمیق سازمان پدافند غیرعامل نسبت به حفظ ثبات جامعه و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی کشور است. پایداری اجتماعی زمانی محقق می‌شود که تاب‌آوری در برابر تهدیدات در همه سطوح از نهادهای حاکمیتی تا مردم عادی وجود داشته باشد.

سردار قمی با یادآوری تجربیات اخیر در «جنگ ۱۲ روزه» افزود: شیوه تهدیدات در این جنگ با دوران هشت‌ساله دفاع مقدس تفاوت‌های بنیادین داشت. امروز دشمن با ابزارهایی چون حملات سایبری، عملیات رسانه‌ای، تحریم اقتصادی و فناوری‌های هوشمند به دنبال تضعیف کشورها است و برای مقابله با این مدل از تهدیدها، نیازمند افزایش سطح دانش، مهارت و بینش ملی هستیم.

وی تصریح کرد: هفته پدافند غیرعامل امسال نسبت به سال‌های گذشته تفاوت اساسی دارد، زیرا پس از رخدادهای اخیر، تهدیدات نظامی مجدداً در کنار تهدیدات سایبری و اقتصادی در اولویت قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور با حضور وزرا و فرماندهان عالی‌رتبه، ده دستورالعمل کلیدی را برای اجرا در استان‌ها تصویب و ابلاغ کرده است.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور بر ضرورت بومی‌سازی این دستورالعمل‌ها تأکید کرد و گفت: هر استان باید متناسب با موقعیت جغرافیایی، زیرساختی و اجتماعی خود، این سیاست‌ها را تطبیق دهد تا در هنگام وقوع بحران، بهترین عملکرد حاصل شود.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این برنامه‌ها موجب افزایش توان پاسخگویی به تهدیدات، استمرار خدمات‌رسانی حیاتی و بازگشت سریع‌تر جامعه به وضعیت عادی پس از بحران خواهد شد.

سردار قمی با بیان اینکه تهدیدات دشمن دائمی و متغیر است، گفت: حذف کامل این تهدیدات ممکن نیست، اما با شناخت نقاط آسیب‌پذیر و برنامه‌ریزی منسجم، می‌توان اثر آنها را کاهش داد و توان دفاعی کشور را به شکل مؤثری تقویت کرد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش عمومی در حوزه پدافند غیرعامل اظهار داشت: افزایش آگاهی مردم و آموزش اصول اولیه مقابله با تهدیدات، نقش بسزایی در بالا بردن تاب‌آوری اجتماعی دارد. جامعه‌ای که مردم آن آموزش‌دیده و هوشیار باشند، در برابر تهدیدات خارجی و داخلی، مقاوم‌تر عمل می‌کند.