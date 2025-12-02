به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند بعد از ظهر سه شنبه در سی و سومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان به میزبانی سالن جلسات یادگار امام استانداری با بیان اینکه هیچ مانعی نباید در مسیر تولید قرار گیرد، بیان کرد: همه دستگاه‌ها موظف به همکاری کامل در مسیر هموار سازی فعالیت‌های تولیدی هستند.

وی با بیان اینکه مصوبات کارگروه ستاد تسهیل باید در مسیر گشایش گره‌های واقعی از تولید باشد، افزود: یک تولید کننده باید بدون دغدغه بتواند مسیر توسعه را طی کند.

استاندار سمنان بابیان اینکه ایجاد محیط امن، شفاف و پایدار برای فعالیت‌های اقتصادی در استان هدف گذاری شده است، ابراز داشت: برای تحقق آن می‌بایست تمامی ظرفیت‌ها در حمایت تولید کننده به کار گیری شود.

کولیوند خواستار پیگیری مسائل و درخواست‌های تولیدکنندگان توسط دبیرخانه کارگروه شد و تصریح کرد: این باعث می‌شود تا برای هر موضوع راهکار عملیاتی تعریف و مشکلات بی پاسخ نماند.

وی با بیان اینکه می‌کوشیم تا استان سمنان بتواند در مسیر اقتصادی و توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار حرکت کند، افزود: برای این مهم همراهی بانک‌ها و سایر بخش‌های مختلف در جامعه ضروری است.