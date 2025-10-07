استاندار سمنان: مصوبات ستاد تسهیل باید اختیار عمل به مدیران بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سهشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل استانداری تأکید کرد: مصوبات باید بهگونهای باشد که مدیران اختیار عمل داشته باشند و سرمایهگذاران بدون نگرانی از پیچیدگیهای اداری بتوانند واحدهای تولیدی خود را راهاندازی کنند.
وی اظهار داشت: کسی که میخواهد سرمایهگذاری کند باید مطمئن باشد که کمترین انرژی و هزینه را صرف میکند. نباید محدودیتها و بروکراسی اداری مسیر تولیدکننده را سخت کند.
استاندار سمنان ادامه داد: ما باید مصوبههایی داشته باشیم که هم اختیار عمل به مدیران بدهد و هم سرمایهگذار بتواند بدون دغدغه کار خود را انجام دهد. مصوبهای که مدیر را محدود کند، به هیچ وجه کمکی به تولید نخواهد کرد.
کولیوند تأکید کرد: پیام ما به سرمایهگذاران واضح است؛ بیایید سمت ما، کار شما راحتتر از تهران انجام میشود. لذا مصوبات باید شفاف، کاربردی و عملیاتی باشد تا گرهای در مسیر تولید ایجاد نکند.
تولید کننده وقتی مطمئن باشد مسیرش بدون دغدغه است، خودش انگیزه و اعتماد ایجاد میکند و این بزرگترین حمایت از تولید در استان خواهد بود.
