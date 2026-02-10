مسکو: موضوع گرینلند مانع همکاری روسیه و چین نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ایگور مورگولوف، سفیر روسیه در چین امروز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که موضوع گرینلند هرگز نمی تواند از همکاری ها میان مسکو و پکن در قطب شمال ممانعت کند.

سفیر روسیه در چین در این ارتباط ادامه داد: اوضاع پیرامون گرینلند مانع همکاری روسیه و چین در مورد کریدورهای حمل و نقلی قطب شمال نمی‌ شود. روسیه موفق شده است تا سال ۲۰۲۵ جایگاه خود را به عنوان تأمین کننده اصلی گاز طبیعی چین تقویت کند.

ایگور مورگولوف، سپس در ادامه اضافه کرد: روسیه در حال حاضر به طور فعالانه ای در حال توسعه مسیر دریای شمال است و با کشورهای دوست، از جمله چین در این زمینه همکاری نزدیکی دارد. کارها با سرعت کامل برای اجرای توافق بین دولتی میان روسیه و چین در راستای ایجاد یک ایستگاه علمی بین‌ المللی در کره ماه نیز در حال انجام است.

وی اضافه کرد که مسکو همواره بر توسعه و تعمیق روابط با پکن تأکید دارد.