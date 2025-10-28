تأکید استاندار سمنان بر اجرای کامل مصوبات رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب سه شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل سالن یادگار امام استانداری با بیان اینکه بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوبات این کارگروه لازم الاجرا است، ابراز داشت: طبق همین اساس کوتاهی در اجرای مصوبات پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه مصوبات کارگروه تسهیل از پشتوانه کارشناسی برخوردار است، افزود: در صورت وجود ایهام برای رفع مانع باید در سطح استانی موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار سمنان با بیان اینکه همه بخش‌ها می‌بایست از تولید حمایت کنند، ابراز داشت: این حمایت بر اساس منطق پیش خواهد رفت تا زمینه ساز اشتغال و سرمایه گذاری در استان سمنان شود.

کولیوند بابیان اینکه مصوبات زمانی مؤثر است که منتهی به فعال سازی ظرفیت‌های خالی شود، تصریح کرد: تحقق این مهم همراهی و اقدام به موقع دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

وی با بیان اینکه همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مؤثر بوده است، افزود: هماهنگی کامل میان بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در مسیر رونق تولید مورد تاکید است.