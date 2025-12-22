تخصیص اعتبارات سفر دولت به کرمانشاه نیازمند شتاب بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر دوشنبه، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: مجموع تخصیص اعتبارات سفر دولت به استان از محل سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌ها، اعتبارات استانی، مولدسازی و سایر منابع حدود ۶۰ درصد است که این میزان نسبت به میانگین سایر استان‌ها فاصله‌ای ۱۳ تا ۱۴ درصدی دارد.

وی افزود: این در حالی است که حتی استان‌هایی که چند ماه پیش از کرمانشاه میزبان سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت بوده‌اند، در سال ۱۴۰۳ میزان تخصیص کمتری داشته‌اند و این موضوع قابل تقدیر است، اما با توجه به لزوم تحقق ۱۰۰ درصدی اعتبارات تا پایان سال، باید روند افزایش تخصیص‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حسن سفر دولت در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری این است که فرصت مناسبی برای تخصیص به‌موقع اعتبارات و شتاب‌بخشی به پروژه‌ها فراهم می‌شود و انتظار داریم پیگیری‌ها با انگیزه و تلاش مضاعف ادامه یابد.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری استان اشاره کرد و گفت: دو پروژه مهم «قند سوم» و «لاستیک» تقریباً به مراحل نهایی رسیده‌اند و ظرف یک تا دو هفته آینده آماده آغاز عملیات اجرایی خواهند شد. حجم سرمایه‌گذاری این دو طرح بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است و زمینه اشتغال حدود سه هزار نفر را فراهم می‌کند.

وی همچنین از پیشرفت طرح لجستیک استان خبر داد و افزود: این پروژه به مراحل پایانی رسیده و پس از هماهنگی با معاون وزیر و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در آستانه امضای تفاهم‌نامه قرار دارد و می‌تواند بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا دو هزار فرصت شغلی ایجاد کند.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از همراهی شورای نظارت استان گفت: تسهیل‌گری این شورا نقش مؤثری در پیشبرد امور داشته است و نبود این همراهی‌ها می‌توانست موجب تأخیر در بسیاری از پروژه‌ها شود.

حبیبی بر ضرورت ارتباط مستمر با وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد و افزود: پیگیری‌های منسجم مدیران استان در نهاد ریاست‌جمهوری به‌عنوان الگو برای سایر استان‌ها مطرح شده است و لازم است حضور مدیران استان در تهران، به‌ویژه در روزهای دوشنبه، پررنگ‌تر شود.

وی در ادامه به برگزاری همایش‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها باید با محوریت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان برگزار شود و تا پایان سال، یک همایش بزرگ بین‌المللی نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین برای بودجه سال ۱۴۰۵، حضور فعال مدیران استان در تهران ضروری است.

استاندار کرمانشاه در پایان با تأکید بر تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام، استفاده از اختیارات تفویض‌شده و قدردانی از برگزارکنندگان برنامه‌های هفته پژوهش، اظهار کرد: برنامه‌های علمی و پژوهشی استان مطلوب و اثرگذار بود و امیدواریم این فعالیت‌ها با قوت بیشتری ادامه یابد.