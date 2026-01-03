استاندار کرمانشاه: توسعه انرژی خورشیدی راه عبور از بحران برق است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر شنبه در نشست کمیته توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان کرمانشاه، با تبریک میلاد امیرالمؤمنین (ع)، بر لزوم حرکت جدی استان به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: مشکل ناترازی انرژی امروز تولید و مصرف خانگی را تحت تأثیر قرار داده و استفاده حداکثری از انرژی خورشیدی تنها راهکار عملی برای مدیریت این بحران است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه در روز تعطیل افزود: این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرایی استان برای حل مشکلات اساسی مردم، به‌ویژه در حوزه تأمین انرژی است.

وی درباره تجربه تابستان گذشته و پیامدهای ناترازی برق هشدار داد: اگر اقدام مناسبی صورت نگیرد، در سال‌های آینده با بحران‌های شدیدتری مواجه خواهیم شد و توسعه انرژی خورشیدی تنها راه پیش‌رو است.

حبیبی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی کرمانشاه نسبت به برخی استان‌های فلات مرکزی برای انرژی خورشیدی ایده‌آل نیست، تصریح کرد: با این حال ظرفیت لازم در استان وجود دارد و باید همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، صنایع بزرگ و ادارات برای بهره‌برداری از آن همکاری کنند.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: استان‌هایی که تابستان آینده سهم بیشتری از انرژی خورشیدی را وارد مدار کنند، صنایع آن‌ها با آرامش بیشتری فعالیت خواهند کرد و این امر در تخصیص سهمیه برق اثر مستقیم دارد.

وی با اشاره به گزارش‌های جلسه گفت: صدور مجوزها گام نخست است و اکنون تمرکز باید بر فعال‌سازی مجوزهای صادرشده باشد؛ حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ مگاوات مجوز در بخش‌های مختلف داده شده که باید موانع اجرای آن‌ها سریعاً رفع شود.

حبیبی بر نقش صنایع بزرگ در این مسیر تأکید کرد و افزود: واحدهایی مانند پتروشیمی کرمانشاه، پلیمر و سیمان غرب باید هرچه سریع‌تر تکلیف انرژی خورشیدی خود را مشخص کنند؛ مدیریت درست تأمین آب و انرژی خورشیدی باعث کاهش نیاز به حمایت دولتی می‌شود.

استاندار کرمانشاه همچنین تأکید کرد که استفاده از انرژی خورشیدی برای پتروشیمی‌ها و تأمین برق ادارات از محل انرژی‌های تجدیدپذیر یک الزام قانونی است و باید به‌طور جدی پیگیری شود.

وی بر تهیه فهرست دقیق ادارات فعال در این حوزه تأکید کرد و افزود: تحرک خوبی در برخی دستگاه‌ها شکل گرفته که باید تقویت شود.

حبیبی با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خورشیدی گفت: سرمایه‌گذارانی که با جدیت وارد این حوزه شده‌اند باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند و هر مانعی که وجود دارد، دستگاه‌های اجرایی برای رفع آن پای کار بیایند.

استاندار کرمانشاه در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های زمین، منابع طبیعی و امور اراضی و تأکید بر تسریع در تکمیل پروژه‌های برق منطقه‌ای و طرح‌های در دست اجرا اظهار کرد: هدف ما این است که بخشی از ظرفیت انرژی خورشیدی استان تا پایان سال وارد مدار شود و این امر با پیگیری مستمر دستگاه‌ها محقق خواهد شد.