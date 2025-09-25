به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نشست رؤسای انجمنهای داروسازان غرب کشور با اشاره به ضرورت تقویت همکاریهای علمی و اجرایی برای ارتقای تابآوری دارویی گفت: استانهای غرب کشور همواره با مسائل و چالشهای مشترک در حوزه سلامت مواجهاند و تعامل نزدیک میان دانشگاهها، انجمنهای داروسازی و بخش خصوصی میتواند به بهبود شرایط و مدیریت بحران کمک کند.
علی سروش با تقدیر از میزبانی انجمن داروسازان کرمانشاه و حضور نمایندگان استانهای ایلام، همدان، لرستان و کردستان افزود: این نشست فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه و همفکری درباره پدافند غیرعامل است تا ظرفیتهای قانونی و علمی برای رفع مشکلات ساختاری و کمبودهای دارویی بهکار گرفته شود.
وی با اشاره به سابقه و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توضیح داد: این دانشگاه با قدمتی طولانی و برخورداری از ده دانشکده، حدود ۶۰۰ عضو هیئت علمی و هفت هزار دانشجو، یکی از پیشگامان بینالمللیسازی در کشور است و اکنون بیش از هزار دانشجوی خارجی از یازده کشور در مقاطع مختلف از کارشناسی تا تخصص در آن تحصیل میکنند.
سروش با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بحرانهای اخیر از جمله «دفاع دوازده روزه» و زلزله استان نقش محوری ایفا کرده است، گفت: در این رویدادها مجموعههای درمانی و دارویی استان حتی یک روز خدمات خود را متوقف نکردند و داروسازان بخش خصوصی و دانشگاهی با مدیریت کمبودها، خدمترسانی بیوقفه به بیماران را تضمین کردند.
وی ادامه داد: پدافند غیرعامل یعنی هر اقدام غیرمسلحانهای که برای حفاظت از جان انسانها و تداوم خدمات حیاتی انجام میشود و داروخانهها به عنوان یکی از شریانهای اصلی نظام سلامت، نقشی کلیدی در این فرآیند دارند. پراکندگی جغرافیایی داروخانهها و ذخیرهسازی استراتژیک دارویی، قدرت بازدارندگی و مدیریت بحران را افزایش میدهد.
سروش به چالشهای موجود در زمینه کمبودهای دارویی، مشکلات بیمهها و توزیع نامتوازن داروخانهها اشاره کرد و گفت: لازم است قوانین و مقررات به گونهای اصلاح شود که هم انعطاف لازم برای توسعه خدمات دارویی وجود داشته باشد و هم از تمرکز بیش از حد داروخانهها در مناطق محدود جلوگیری شود.
وی ایجاد انبارهای استراتژیک دارو در مراکز استان و شهرهای غرب کشور را یکی از اقدامات ضروری برای تضمین دسترسی سریع به دارو در شرایط اضطراری دانست و تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آمادگی دارد با همکاری استانداری، انجمنهای داروسازی و بخش خصوصی، تسهیلات بانکی و حمایتهای لازم را برای تحقق این هدف فراهم کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان با اشاره به برنامه هفتم توسعه و حضور چهرههای برجسته حوزه سلامت در دولت، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای اصلاح ساختارهای بیمهای، تأمین بودجه دارویی و آموزش تخصصی داروسازان شد و ابراز امیدواری کرد که با استمرار چنین نشستهایی، غرب کشور در مدیریت بحرانهای دارویی و ارتقای پدافند غیرعامل الگوی ملی باشد.
