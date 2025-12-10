غیبت غیرموجه برخی اعضای شورا انتخاب شهردار اهواز را به تأخیر انداخت

علی‌مدد هاشم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، از تداوم غیبت غیرموجه برخی اعضای شورا در جلسات رسمی انتقاد کرد.

نائب‌رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با اشاره به اینکه مخالفان شهردار سابق معتقد بودند مشکلات شورا با رفتن شهردار حل می‌شود، اظهار کرد: اکنون یک ماه از استعفای شهردار گذشته و با وجود موافقت شورا با این استعفا، همچنان برخی اعضا در جلسات شرکت نمی‌کنند و جلسات را از نصاب قانونی می‌اندازند.

وی افزود: در هفته‌های اخیر بارها جلسات غیررسمی برای انتخاب شهردار برگزار شده و هفته گذشته نیز قرار شد ظرف دو روز جمع‌بندی نهایی صورت گیرد، اما اکنون ۱۰ روز از آن وعده می‌گذرد و هنوز انتخاب شهردار جدید به نتیجه نرسیده است.

نائب‌رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با تأکید بر اینکه انتخاب شهردار برای ۶ ماه باقی‌مانده نباید پیچیده باشد، گفت: در شرایطی که کشور در حساس‌ترین موقعیت‌ها فرماندهان ارشد خود را در کمتر از ۲۴ ساعت تعیین می‌کند، چگونه است که برای انتخاب شهردار اهواز توجیه قابل‌قبولی به مردم ارائه نمی‌شود؟

هاشم پور با اشاره به مصوبه شورا درباره تعیین سرپرست شهرداری تا دهم آذرماه، تصریح کرد: این مصوبه با ۱۳ رأی به تصویب رسید و هیئت تطبیق نیز آن را تأیید کرده است. بنابراین هرگونه اقدام سرپرست شهرداری پس از تاریخ مذکور از نظر قانونی محل ایراد است و اینجانب موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهم کرد.

وی به اقدام سرپرست شهرداری در عزل مدیر بازرسی اشاره کرد و گفت: براساس موافقت شهردار وقت، حقوق و مزایای مدیر بازرسی باید تا پایان سال توسط دستگاه مأموریت دهنده پرداخت شود، اما سرپرست فعلی مدعی عدم امکان پرداخت شده است.

نائب‌رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه دستگاه نظارتی پیش‌تر درباره غیرمعتبر بودن مدارک تحصیلی فرد مورد اشاره مکاتبه کرده بود، افزود: نامه سازمان بازرسی حتی در فضای مجازی منتشر شده و لازم است شورا طبق وظیفه نظارتی خود، مدارک تحصیلی ایشان را اخذ و از مراجع رسمی استعلام کند. در صورت معتبر بودن موضوع حل می‌شود، اما اگر مدارک نامعتبر باشد، باید برخورد قانونی صورت بگیرد.

هاشم پور تأکید کرد: انتظار ما این است که اعضای غایب دلیل عدم حضور خود را به‌طور شفاف به شهروندان اعلام کنند تا روند انتخاب شهردار در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.