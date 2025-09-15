به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله زارع زاده عصر امروز دوشنبه در نشست خبری که در شورا شهر اهواز برگزار شد، اظهار کرد: افرادی اعم از حقیقی و حقوقی در ماه‌های گذشته تلاش کردند واقعیتی را وارانه به مردم جلوه دهند. معتقدیم به واسطه دادن اطلاعات نادرست هدف دار با روح و روان مردم بازی می‌شود.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: با تمام فراز و نشیب‌هایی بوده یک هزار و ۱۲۳ جلسه کمیسیون در این دوره مدیریت شهری تشکیل شده است.

به گفته وی، بودجه عمرانی شهرداری اهواز پیش از سال ۱۴۰۰ کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز تاکید کرد: امروز پیامی مبنی بر ناکارآمدی و عدم مدیریت به جامعه القا می‌شود که معتقدیم دروغ است.

زارع زاده گفت: مدیریت شهر اهواز به این اندازه که در این دوره همه جانبه و همه سو نگر بوده در هیچ دوره از ادوار چنین نبوده است.

وی با بیان اینکه امروز شهروندان اهوازی دنبال پاسخی هستند، عنوان کرد: در ذهن آنها نقش بسته شده که عده‌ای در شورای اسلامی شهر براساس منافع فی مابین با هم مشکل دارند و نمی‌توانند همدیگر را قانع کنند به گونه‌ای که کارهای شهر روی زمین مانده است.

وی با تاکید بر اینکه فصل الخطاب باید قانون مصوب شده قانون گذار باشد، ادامه داد: تشکیل جلسه فوق العاده در سه حالت تشکیل می‌شود؛ شهردار بنا به ضرورتی درخواست کند، فرماندار بخواهد و یا اعضا می‌خواهند که رأی می‌گیرند لذا چون شروط وجود نداشت رئیس وقت شورا دستور جلسات مکرر داشتند که تا ۱۰ جلسه پیش رفت.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز اظهار کرد: اعضایی که در جلسات حضور پیدا نمی‌کنند با عدم حضورشان مانع از تشکیل برگزاری انتخابات هیأت رئیسه سال پنجم شدند و مطرح کردند تا شهردار نرود حضور پیدا نمی‌کنیم در حالی که در قانون چنین چیزی قید نشده است.

زارع زاده تصریح کرد: رویکرد ما این است که باید از امانت در دستمان صیانت کنیم زیرا باید پاسخگوی مردم باشیم.

به گفته وی، سال ۱۴۰۰ هزینه‌های پرسنلی شهرداری به طور میانگین ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و در حال حاضر متوسط آن ۶۲۰ میلیارد تومان در ماه است.

عضو شورای اسلامی کلانشهر اهواز تاکید کرد: چیزی به نام حامی شهردار وجود ندارد؛ شهردار اهواز چهارسال خدمت کرده است و در خصوص تعیین تکلیف وی قانون فصل الخطاب است لذا سرنوشت اصلی شورای شهر در جلسه رسمی شورای شهر تعیین می‌شود نه هیچ جای دیگر.

زارع زاده افزود: اگر مردم نمایندگانی به شورای شهر و مجلس می‌فرستند برای این است که باری از روی دوش آنها برداشته شود نه اینکه باری اضافه شود.

وی مطرح کرد: شورای حل اختلاف هفته گذشته تکلیف گذاشت جلسه شورای شهر را تشکیل دهید و همان روز در این خصوص به شورا آمده تا جلسه تشکیل شود اما چند عضو شورا خلف وعده کرده و نیامدند، دوشنبه، چهارشنبه و امروز نیز دستور جلسه داده اما حضور پیدا نکردند.