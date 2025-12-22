تشریح روند انتخاب شهردار اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدمهدی مطیعی ظهر امروز دوشنبه در دویست و بیستمین جلسه صحن شورای اسلامی کلانشهر اهواز با دستور کار انتخاب شهردار اهواز اظهار کرد: پس از استعفای شهردار اهواز، جلسات مدونی برای انتخاب شهردار آغاز شد که اعضای شورا مشارکت داشته، نکات را مطرح و تبادل نظر می‌کردند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز با بیان اینکه حدود ۲۸ نام به عنوان گزینه مطرح شد، افزود: دو دبیر براساس رأی جمعی مشخص شدند که وظیفه سنجش شرایط احراز و اعلام موافقت برای حضور در پست شهردار را برعهده داشتند.

وی گفت: علاوه بر شرایط احراز وزارت کشور، شورای شهر نیز براساس تجربه چهارسال گذشته شاخص‌هایی را در نظر گرفت که از جمله آن می‌توان به بومی بودن و آشنایی با مجموعه بزرگ شهرداری اشاره کرد.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر اهواز ادامه داد: پس از بررسی‌های صورت گرفته به ۱۲ نفر رسیدیم که در نهایت پنج نفر به لیست نهایی راه یافتند. این افراد مورد مصاحبه و پرسش و پاسخ اعضای شورا قرار گرفتند. نهایتاً با بحث و تبادل نظر اجماع بر یک نفر صورت گرفت.

مطیعی اظهار کرد: البته در فرآیندهای انتخاباتی راه بسته نیست و چنانچه اعضای شورا نفر جدیدی مد نظر داشته باشند می‌توانستند معرفی کنند.

به گفته وی، پس از جلسات مکرری که میان اعضای شورای شهر اهواز برگزار شد، حجت اله دهدشتی به عنوان گزینه برای شهردار اهواز انتخاب شد که در خصوص آن رأی گیری صورت می‌گیرد.