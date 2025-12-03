پیکر شهید نورمراد رضایی پس از ۳۹ سال در کرمانشاه شناسایی شد

سرهنگ یونس عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهید نورمراد رضایی فرزند نورعلی، متولد یکم بهمن ۱۳۴۷ در شهرستان بیستون، از رزمندگان جوان دوران دفاع مقدس بود که با آغاز دوران خدمت سربازی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۶۴ به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیوست.

وی پس از گذراندن دوره آموزشی، به‌عنوان سرباز وظیفه در لشکر ۲۸ پیاده کردستان مشغول انجام مأموریت شد.

وی با اشاره به نقش مهم این یگان در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی افزود: لشکر ۲۸ پیاده کردستان در آن سال‌ها یکی از یگان‌های فعال کشور در دفاع از مرزهای غربی محسوب می‌شد و شهید رضایی نیز با روحیه مسئولیت‌پذیری، نظم و اخلاق نیکو در میان هم رزمان و فرماندهان مورد احترام بود.

عزیزی گفت: روحیه آرام، ایمان راسخ و تعهد شهید رضایی موجب شده بود که در دشوارترین شرایط مأموریت نیز وظایف خود را با جدیت کامل انجام دهد.

رئیس حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بیان کرد: در ادامه مأموریت‌ها، شهید رضایی به منطقه عملیاتی مریوان اعزام شد و با وجود شرایط سخت و تهدیدات دشمن، حضوری فعال و مسئولانه در صحنه داشت.

وی ادامه داد: در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۶۵ و در جریان یکی از عملیات‌ها، این سرباز وظیفه بر اثر حملات دشمن به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در آن زمان یافت نشد و به‌عنوان شهید مفقودالاثر ثبت گردید.

عزیزی خاطرنشان کرد: طی سال‌های گذشته تلاش‌های تخصصی گروه‌های تفحص برای شناسایی شهدای مفقودالاثر ادامه داشته و در نهایت پیکر مطهر شهید نورمراد رضایی پس از گذشت ۳۹ سال، در سال ۱۴۰۴ و همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) کشف و شناسایی شد.

وی افزود: این اتفاق موجب دلگرمی خانواده شهید و جامعه ایثارگری استان شد.

وی در پایان تصریح کرد: شهید رضایی از جوانانی بود که با اخلاص و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، جان خود را برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور نثار کرد و نام و یاد او در حافظه تاریخی مردم استان کرمانشاه ماندگار خواهد ماند.

برنامه‌ریزی برای مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر وی نیز از سوی ستاد استانی در حال انجام است.