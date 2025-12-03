فرمانده جدید سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باحکم فرمانده کل سپاه، سرهنگ حسن صنعتکاران به عنوان فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان منصوب شد.

رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور و نیز معاون هماهنگ کننده سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان از جمله سوابق این فرمانده جهادی است.

سردار اباذر سالاری تا پیش از این و حدود ۷ سال فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان بود که اقدامات ارزشمند فراوانی در توسعه عدالت اجتماعی و مردم یاری به انجام رساند و چندین بار به عنوان استان برتر در کشور مورد تجلیل قرار گرفت.

مراحل اعطای درجه سرداری به فرمانده جدید سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان نیز در حال انجام است و وی به زودی به درجه سرتیپ دومی نائل خواهد شد.