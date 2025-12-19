صنعتکاران: بسیج با ۶٠٠ گروه جهادی پای کار مقابله با سیلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران شامگاه جمعه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده سطح استان هرمزگان، با اشاره به بارندگیهای شدید چند روز گذشته در استان، اظهار کرد: با آغاز نزولات آسمانی و بروز آبگرفتگی در برخی محلات و روستاها، گروههای جهادی بسیج بلافاصله وارد عمل شدند.
وی بیان کرد: بیش از ۲۵۰ گروه جهادی در بندرعباس و در مجموع بیش از ۶۰۰ گروه در سطح استان هرمزگان ساماندهی شدهاند و مأموریت این گروهها مهار آبگرفتگیها، امدادرسانی، اسکان موقت، نصب چادر، تخلیه آب منازل و کاهش خسارات مردمی است.
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان تصریح کرد: بسیجیان با بهکارگیری تجهیزات امدادی از جمله کفکش، گونی شن و ابزارهای لازم، موفق شدند آبگرفتگی محلاتی از جمله کمربندی، دوهزار، چاهستانیها، آبشور، چهچکور و روستاهای اطراف بندرعباس را مهار کنند.
سرهنگ صنعتکاران با اشاره به خدمات حمایتی گفت: در راستای کمک به خانوادههای آسیبدیده، بیش از ۱۰ هزار مترمربع پلاستیک برای پوشش اضطراری سقف منازل در اختیار گروههای جهادی قرار گرفته و هماکنون ثبتنام خانوارهای نیازمند ترمیم سقف و ایزوگام در حال انجام است تا در کوتاهترین زمان، مرمت منازل انجام شود.
وی تاکید کرد: با توجه به پیشبینی تداوم بارندگیها، گروههای جهادی بسیج تا رفع کامل مشکلات و بازگشت شرایط عادی در کنار مردم خواهند ماند و خدمترسانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان خاطرنشان کرد: روحیه جهادی بسیجیان بار دیگر ثابت کرد که در شرایط سخت، این نیروهای مردمی با تمامی توان برای کاهش آلام مردم و خدمت خالصانه پای کار هستند.
