به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان، با موافقت فرمانده کل قوا رهبر معظم انقلاب درجه سرتیپ دومی به فرمانده تیپ مردم پایه سپاه هرمزگان اعطاء شد.

بنا به پیشنهاد سرلشکر پاسدار محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پاس شایستگی، توانمندی و تلاش در راه انجام وظایف محوله درجه سرتیپ دومی به سرهنگ پاسدار غلامرضا مارکی مورد تصویب فرمانده معظم کل قوا قرار گرفت.

مراسم اعطای درجه سردار مارکی با حضور سرلشکر پاسدار محمدپاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی دیگر از فرماندهان سپاه صبح امروز در ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.