برنت ۶۸ دلار و ۴۶ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت که در روز گذشته حدود ۲ درصد افزایش یافته بود، در معاملات روز سه‌شنبه پایین آمده‌است. تاجران درحال بررسی تحولات جنگ بین روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر عرضه سوخت از این منطقه هستند.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۴ سنت معادل ۰.۴۹ درصد کاهش به ۶۸ دلار و ۴۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۳۶ سنت معادل ۰.۵۶ درصد کاهش ۶۴ دلار و ۴۴ سنت معامله می‌شود.



هر دوی این شاخص‌های نفتی در روز دوشنبه به بالاترین رقم طی دو هفته گذشته رسیده بودند. قیمت نفت آمریکا تا بیش از میانگین ۱۰۰ روزه افزایش یافته بود.

دلیل افزایش قیمت نفت در روز دوشنبه نگرانی درمورد مختل شدن عرضه به‌دنبال حمله اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه بود. تاجران انتظار تحریم‌های بیشتر آمریکا را علیه نفت روسیه دارند.

حمله‌های اوکراین فرآوری و صادرات نفت در مسکو را مختل کرده، باعث کمبود بنزین در بخش‌هایی از این کشور شد و پاسخی به پیشروی مسکو در خاک اوکراین و حمله این کشور به تأسیسات گاز و برق اوکراین بوده‌است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوباره تهدید کرده اگر پیشرفتی در قرارداد صلح طی دو هفته آینده صورت نگیرد، تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع خواهد شد.

تاجران همچنین منتظر جدیدترین اطلاعات ذخایر آمریکا ازسوی مؤسسه نفت این کشور هستند. انتظار می‌رود ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا کاهش یافته باشد.