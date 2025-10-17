قیمت جهانی نفت امروز ۲۵ مهر؛ هر بشکه نفت برنت ۶۰ دلار و ۸۸ سنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در روز جمعه کاهش یافته و در آستانه یک کاهش هفتگی قرار دارد. بی‌ثباتی درمورد عرضه جهانی انرژی پس‌از توافق رؤسای جمهور آمریکا و روسیه برای دیدار در مجارستان جهت گفت‌وگو درباره پایان دادن به جنگ اوکراین قیمت نفت را تحت تأثیر قرار داده است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۱۸ سنت معادل ۰.۲۹ درصد کاهش به ۶۰ دلار و ۸۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۱۹ سنت معادل ۰.۳۳ درصد کاهش ۵۷ دلار و ۲۷ سنت معامله می‌شود.

هر دوی این شاخص‌های نفتی حدود ۳ درصد طی یک هفته گذشته کاهش قیمت داشته‌اند که تا حدی نتیجه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درمورد رشد مازاد عرضه در ۲۰۲۶ بوده‌است.

تحلیلگران عقیده دارند خبر دیدار پوتین و ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین نگرانی درمورد کاهش عرضه نفت را آرام کرده‌است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در روز پنجشنبه اعلام کرد ذخایر نفت خام این کشور ۳.۵ میلیون بشکه طی یک هفته گذشته افزایش یافته و به ۴۲۳.۸ میلیون بشکه رسیده است. این در حالیست که تحلیلگران انتظار یک افزایش ۲۸۸ هزار بشکه‌ای را داشتند.

افزایش بالاتر از حد انتظار ذخایر نفت خام آمریکا بیشتر به‌خاطر کاهش فعالیت پالایشگاهی ناشی از فصل تعمیرات و نگه‌داری پالایشگاه‌ها بوده‌است.

طبق گزارش این اداره، تولید نفت آمریکا تا ۱۳.۶۳۶ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است، یعنی یک رکورد جدید. نفت برنت و نفت آمریکا به‌ترتیب ۱.۳۷ و ۱.۳۹ درصد در معاملات روز گذشته کاهش قیمت داشتند و به پایین‌ترین رقم از پنجم ماه مه رسیدند.