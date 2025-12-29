به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه در شرایطی افزایش یافت که سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و تأثیر آن بر عرضه جهانی نفت هستند، در حالی که مانع اصلی در مسیر مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین همچنان پابرجاست.

بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۵۳ سنت افزایش، معادل ۰.۸۷ درصد، به ۶۱ دلار و ۱۷ سنت رسید. همچنین نفت وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۳ سنت افزایش، معادل ۰.۹۰ درصد، در سطح ۵۷ دلار و ۲۷ سنت در هر بشکه معامله شد.

این در حالی است که نگرانی از مازاد عرضه در بازار جهانی نفت و احتمال دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین پیش از دیدار ولودیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ، باعث شده بود قیمت هر دو شاخص نفتی در معاملات روز جمعه بیش از ۲ درصد کاهش یابد.

تحلیلگران معتقدند عامل اصلی رشد قیمت نفت در معاملات اخیر، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی است. در حال حاضر، روسیه و اوکراین همچنان زیرساخت‌های انرژی یکدیگر را هدف حملات قرار می‌دهند که این موضوع ریسک اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده است.

در همین حال، تحولات خاورمیانه نیز بر نگرانی‌های بازار افزوده است. ازسرگیری حملات هوایی عربستان به یمن و اظهارات ایران مبنی بر قرار داشتن در وضعیت تقابل تمام‌عیار با آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی، موجب افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی نسبت به اختلال در زنجیره تأمین جهانی نفت شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه اعلام کرد واشنگتن به دستیابی به توافق صلح با رئیس‌جمهور اوکراین برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده است، اما تأکید کرد که همچنان جزئیات حل‌نشده‌ای در مذاکرات باقی مانده است. رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین پس از دیدار خود در فلوریدا، در کنفرانسی خبری اعلام کردند طی هفته‌های آینده مشخص خواهد شد که مذاکرات صلح به نتیجه می‌رسد یا خیر.

با این حال، به گفته تحلیلگران، کنترل منطقه دونباس همچنان مانع اصلی در مسیر دستیابی به توافق نهایی میان روسیه و اوکراین به شمار می‌رود.

بر اساس برآوردها، انتظار می‌رود قیمت نفت آمریکا در کوتاه‌مدت در محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه نوسان کند. در عین حال، سرمایه‌گذاران تحولات مربوط به اقدامات آمریکا علیه صادرات نفت ونزوئلا و تأثیر حملات اخیر به نیجریه، یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت با ظرفیت حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز، را نیز با دقت دنبال می‌کنند.