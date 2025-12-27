مسائل حوزه آب استان بوشهر بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی طرح‌های حوزه آب و فاضلاب استان بوشهر با حضور دکتر ارسلان زارع استاندار بوشهر، مهندس هاشم امینی معاون وزیر نیرو، دکتر غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار و تصمیمات لازم برای تسریع در تکمیل پروژه‌های حوزه آب اتخاذ شد.

استاندار بوشهر در این نشست اظهار کرد: با توجه به تأمین بخش عمده آب شرب مصرفی استان از بیرون استان و تنش‌های آبی فصول گرم سال، برنامه ریزی برای تأمین آب مورد نیاز استان با اعتبارات مورد نیاز ضروری است.

وی اضافه کرد: تکمیل آب‌شیرین‌کن‌های در دست اجرا از اولویت‌های استان است و انتظار می‌رود سرمایه گذاران با همکاری بانک‌ها و صندوق‌ها، اعتبار لازم در زمان مقرر تأمین کنند.

استاندار بوشهر بر نوسازی و بهسازی شبکه آب شهری و روستایی استان برای جلوگیری از هدر رفت منابع آب تاکید کرد. دکتر زارع با اشاره به مشکلات تأمین آب و شبکه‌های توزیع در شهرستان‌های استان به مشکلات فاضلاب مرکز استان و شهرهای عالی شهر و شهرهای شمالی استان پرداخت و خواستار تأمین اعتبار برای اجرای طرح‌های پیش بینی شده شد.

معاون وزیر نیرو نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، برای تأمین اعتبارات مورد نیاز به منظور بهبود وضعیت آب شرب استان، قول مساعد داد.