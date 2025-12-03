به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان هواشناسی، بارش‌هایی که از روزهای گذشته در نقاط مختلف کشور آغاز شده، تا بعدازظهر پنجشنبه ادامه خواهد داشت. بر پایه داده‌های جوی، تا فردا کاهش محسوس دما به‌ویژه در سواحل جنوبی دریای خزر رخ می‌دهد و در ارتفاعات و مناطق سردسیر، نوع بارش عمدتاً به صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

طبق اعلام این سازمان، امروز و فردا بارندگی در سواحل جنوبی دریای خزر شامل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، همچنین بخش‌هایی از شمال‌شرق کشور از جمله خراسان شمالی، خراسان رضوی و نواحی شمالی خراسان جنوبی ادامه خواهد داشت. دامنه‌های زاگرس در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد، بخش‌هایی از شمال خوزستان و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران، سمنان، اصفهان و برخی مناطق یزد نیز شاهد تداوم بارش‌ها خواهند بود. در تمامی این مناطق، بارش در ارتفاعات به شکل برف گزارش شده است.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان اعلام کرد شدت بارش‌ها در این مناطق تا فردا بعدازظهر ادامه دارد و احتمال آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و کاهش محسوس دما وجود دارد. این سازمان توصیه کرد مسافرانی که قصد سفر به سواحل جنوبی دریای خزر دارند، شرایط ناپایدار جوی را مدنظر قرار دهند.

به گفته سازمان هواشناسی، فردا نیز بارش‌ها در بخش‌هایی از خراسان شمالی، خراسان رضوی و برخی نواحی یزد و هرمزگان ادامه خواهد داشت. از روز جمعه اما در اغلب مناطق کشور جوی پایدار برقرار می‌شود؛ پایداری‌ای که تا روز یکشنبه تداوم خواهد داشت و می‌تواند موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی شود. همچنین طی دو روز آینده دریای خزر به دلیل وزش باد، مواج پیش‌بینی شده است.