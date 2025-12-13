ورزش؛ ابزار قدرت نرم و دیپلماسی نوین کشورهای بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، ورزش امروز فراتر از یک فعالیت بدنی صرف، به ابزاری راهبردی در حوزه قدرت نرم و تصویرسازی ملی کشورها تبدیل شده است. دستاوردهای ورزشی و میزبانی رقابتهای بزرگ میتواند به ارتقای جایگاه بینالمللی کشورها، تقویت هویت ملی و حتی رشد اقتصادی منجر شود و کشورهای عضو بریکس نیز تلاش کردهاند از این ظرفیت به شکل هدفمند استفاده کنند.
هشت سال از برگزاری نخستین دوره بازیهای بریکس در شهر گوانگژو چین میگذرد. در این مدت، دامنه رشتههای ورزشی این رقابتها گسترش یافته و شمار کشورهای شرکتکننده افزایش پیدا کرده است. در کنار این بازیها، پروژههای ورزشی دیگری نیز ذیل بریکس شکل گرفتها ند، هرچند کارشناسان معتقدند مسیر رسیدن به رقابتهای بزرگ و فراگیر در مقیاس جهانی همچنان زمانبر خواهد بود.
بازیهای بریکس بهعنوان مهمترین پروژه ورزشی این گروه شناخته میشوند. این رقابتها علاوه بر رشتههای المپیکی، میزبان ورزشهای بومی و سنتی کشورها نیز بودهاند؛ از جمله کاپوئرا در برزیل، کبدی در هند و ووشو در چین که نقش مهمی در تبادلات فرهنگی میان اعضا ایفا کردهاند. بر اساس تصمیم سال ۲۰۲۰، میزبانی بازیها به کشور رئیس دورهای بریکس سپرده شد و در همین چارچوب، آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ میزبان رقابتها در شهر دوربان بود.
بازیهای بریکس در سال ۲۰۲۴ و به میزبانی کازان روسیه، گستردهترین دوره این رقابتها به شمار میآید. در این دوره، ۸۲ کشور، بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ ورزشکار و ۲۷ رشته ورزشی حضور داشتند. با این حال، برخی کارشناسان بر این باورند که تنوع زیاد و تغییر مداوم رشتهها میتواند چالشهایی برای برنامهریزی بلندمدت ایجاد کند.
ولادیمیر لدنف، کارشناس ورزشی تیوی بریکس، معتقد است تعیین یک برنامه ثابت برای بازیهای بریکس ضروری است تا کشورها و ورزشکاران بتوانند با چشمانداز روشنتری برای حضور در این رقابتها آماده شوند. به گفته او، افزودن چند رشته تیمی پرطرفدار مانند والیبال، هندبال و واترپلو میتواند به جذابیت بیشتر این بازیها کمک کند.
در کنار بازیهای بریکس، «لیگ ماراتن بریکس» نیز بهعنوان ابتکاری جدید در حوزه ورزش شکل گرفته است. این لیگ که نخستین بار در سال ۲۰۲۴ با ماراتن کازان آغاز شد، نزدیک به ۳۰ هزار شرکتکننده را گرد هم آورد و در ادامه، شهرهای سنپترزبورگ و مسکو نیز میزبان مراحل بعدی آن شدند. این رقابتها در سال ۲۰۲۵ نیز تکرار شد.
برآورد کارشناسان نشان میدهد اثر اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم لیگ ماراتن بریکس در سال نخست به بیش از ۶۲ میلیون دلار رسیده است. هزینهکرد شرکتکنندگان در بخشهایی مانند اقامت، حملونقل و خدمات شهری، سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی شهرهای میزبان داشته است.
سرگئی اسکوراخودوف، کارشناس بازاریابی دیجیتال و ورزشی تیوی بریکس، با تأکید بر اثر چندبرابری رویدادهای ورزشی میگوید ورزش میتواند زمینهساز توسعه گردشگری، زیرساختها، سلامت و آموزش شود و از این منظر نقشی فراتر از سرگرمی ایفا کند.
کارشناسان همچنین معتقدند ورزش به یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی در شرایط پیچیده سیاسی جهان تبدیل شده است. ایجاد ارتباط میان ورزشکاران، مربیان و هواداران کشورهای مختلف میتواند به شکلگیری روابط پایدار و مبتنی بر تعامل فرهنگی کمک کند.
با این حال، توسعه ابتکارات ورزشی بریکس با چالشهایی نیز همراه است. گستردگی جغرافیایی اعضا، مشکلات لجستیکی و تفاوت اولویتهای ورزشی کشورها از جمله موانع پیش رو به شمار میرود. به گفته متخصصان، هماهنگی بیشتر، تعیین فهرست مشخصی از رشتهها و افزایش جوایز میتواند مسیر رشد این رقابتها را هموار کند.
کارشناسان تأکید دارند که برای مشاهده کامل آثار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ورزش در چارچوب بریکس باید صبور بود، چرا که اغلب پروژههای موفق ورزشی بینالمللی مسیرهای چند دههای را پشت سر گذاشتهاند.
