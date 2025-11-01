به گزارش خبرگزاری مهر، «جعفر بندی شربیانی» عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سفر هیأت ایرانی به مسکو در گفتگوی اختصاصی با «تی‌وی بریکس» با اشاره به پیوندهای تاریخی و راهبردی دو کشور تأکید کرد که روابط تهران و مسکو همواره از استحکام و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وی دراین‌باره افزود: «توافقات اخیر میان دو کشور، چه در چارچوب همکاری‌های بریکس و چه در سطح دوجانبه، نشان می‌دهد که در شرایط شکل‌گیری نظم نوین جهانی، ایران و روسیه به‌عنوان دو بازیگر قدرتمند، پایدار و تأثیرگذار ایفای نقش می‌کنند».

شربیانی با اشاره به گسترش چشمگیر حوزه‌های همکاری میان تهران و مسکو طی دو تا سه دهه گذشته گفت: «تعاملات دو کشور در زمینه‌های فناوری، اقتصاد، مالی و مدیریت شهری افزایش یافته است، اما بخش انرژی همچنان به‌عنوان اولویت اصلی در دستور کار همکاری‌های دوجانبه قرار دارد».

وی با بیان اینکه نیروگاه اتمی بوشهر از مهم‌ترین نمادهای همکاری ایران و روسیه در حوزه انرژی است، افزود: «تجهیز این نیروگاه با مشارکت مستقیم متخصصان و دانشمندان روسی در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک به‌طور کامل به بهره‌برداری برسد».

بر اساس این گزارش، ساخت نیروگاه اتمی بوشهر به‌عنوان نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران و خاورمیانه از سال ۱۹۷۵ آغاز شد. در سال ۱۹۹۲ میلادی، ایران و روسیه توافق‌نامه‌ای برای ادامه این پروژه امضا کردند و در سال ۲۰۱۱ نخستین واحد نیروگاهی به بهره‌برداری رسید. در حال حاضر، شرکت دولتی روس‌اتم عملیات ساخت واحدهای دوم و سوم این نیروگاه را ادامه می‌دهد.

در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز دو کشور یادداشت تفاهمی در زمینه احداث نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک در ایران امضا کردند. به‌گزارش سرویس خبری روس‌اتم، هدف از این توافق، گسترش همکاری‌های فناورانه و تأمین پایدار انرژی در چارچوب همکاری‌های بریکس است.

همچنین در اکتبر سال جاری، «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که قرارداد نهایی مربوط به احداث نیروگاه‌های کوچک میان دو کشور به‌زودی امضا شود. وی تأکید کرد که محل احداث نیروگاه از سوی ایران مشخص شده است.