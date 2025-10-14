به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، تور جهانی رسانه‌ای بریکس ویژه مدیران ارشد رسانه‌های برجسته هند در شهر کازان روسیه به کار خود پایان داد.

این تور به همت شبکه بین‌المللی رسانه‌ای تی‌وی بریکس و آژانس جمهوری «تات‌مدیا» برگزار شد و فرصتی برای گفتگو درباره مسائل روز رسانه‌ای و تبادل تجربیات میان فعالان رسانه‌ای دو کشور فراهم کرد.

«تاکور شجاع‌الحق»، دبیر برنامه‌ریزی خبرگزاری «پرس تراست آو ایندیا»، در حاشیه این برنامه با اشاره به تجربه حضور خود در تاتارستان گفت: کازان شهری بسیار زیباست؛ مردم خوش‌برخورد و مهمان‌نوازند، هوا پاک است و غذاها عالی‌اند.

«جانکی داو»، رئیس بخش ویدئوی رسانه The Print نیز با ابراز خرسندی از گفتگوهای مستقیم میان شرکت کنندگان و دیدار با کارآفرینان و دانشجویان دانشگاه فدرال کازان، این رویداد را بستری مناسب برای گسترش همکاری‌های رسانه‌ای میان هند و روسیه دانست.

در جریان این تور، شرکت‌کنندگان در نشست رسانه‌ای «زمان: روسیه – هند؛ کارآمدی متقابل» حضور یافتند و درباره بهره‌گیری رسانه‌ها از فناوری هوش مصنوعی و راهکارهای مقابله با اخبار جعلی تبادل نظر کردند.

«آیدار سلیمگارائف»، رئیس آژانس تات‌مدیا و از شرکای شبکه تی‌وی بریکس، در این نشست گفت: ما به‌خوبی می‌دانیم که رسانه‌ها در قبال آنچه در جهان رخ می‌دهد مسئولیت دارند. باور داریم همکاری میان ما می‌تواند جهان را به مکانی امن‌تر و بهتر تبدیل کند و دوستی میان روسیه و هند را تقویت نماید.

برنامه تور تنها به بخش‌های حرفه‌ای محدود نبود و رسانه‌نگاران هندی ضمن حضور در دیدار دوستانه کریکت میان تیم‌های روسیه و هند، از مؤسسه پزشکی و زیست‌شناسی دانشگاه فدرال کازان نیز بازدید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین به اشتراکات زبانی و فرهنگی میان کشورهای عضو بریکس اشاره کردند.

شجاع‌الحق در این باره گفت: در کازان چیزهای زیادی برایم آشنا بود. مثلاً واژه «رحمت» در زبان ترکی به معنی «تشکر» است و در اردو به معنی «برکت»؛ مفهومی نزدیک و زیبا.

نمایندگان رسانه‌های هندی بر اهمیت تعاملات مستمر فرهنگی میان ملت‌ها تأکید کردند.

جانکی داو خاطرنشان کرد: بریکس با هدف تبادل چندفرهنگی و تمرکز بر جنوب جهانی شکل گرفت و چنین تورهایی می‌تواند الگویی برای سایر اعضای بریکس پلاس باشد.

تور جهانی رسانه‌ای بریکس از برنامه‌های ثابت شبکه بین‌المللی تی‌وی بریکس است که با هدف گسترش همکاری‌های عملی میان رسانه‌های کشورهای عضو بریکس پلاس در رویدادهای بین‌المللی برگزار می‌شود.

امسال شهر کازان میزبان نمایندگان رسانه‌هایی چون ANI، PTI، The Print، Mathrubhumi Group، Sadhna News، Indian Express و Times of India بود.