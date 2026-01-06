اخبار  بریکس؛ از ریاست هند تا دستاوردهای علمی و اقتصادی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، از اول ژانویه ۲۰۲۶ ریاست دوره‌ای بریکس به‌طور رسمی از برزیل به هند منتقل شد. مقام‌های هندی همزمان اولویت‌های این کشور برای سال ۲۰۲۶ را با تمرکز بر توسعه فناوری و پیشبرد اهداف توسعه پایدار اعلام کردند.

در اتیوپی، وزارت بهداشت این کشور توزیع واکسن‌ها و داروهای ضروری را با استفاده از پهپاد آغاز کرده است. این اقدام با هدف تسریع دسترسی به خدمات درمانی در مناطق در معرض شیوع ویروس ماربورگ اجرا می‌شود.

گروه بریکس نیز به ابتکار روسیه در حال راه‌اندازی بورس غلات بریکس و یک پلتفرم دیجیتال برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه اقتصادی است. این سازوکارها با هدف تقویت همکاری‌های اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری میان کشورهای عضو طراحی شده‌اند.

در مصر، بندر عین‌السخنه موفق شد گواهی رکورد جهانی گینس را به‌عنوان عمیق‌ترین حوضه مصنوعی بندری خشکی‌محور جهان با عمق ۱۹ متر دریافت کند. این دستاورد در راستای راهبرد قاهره برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان قطب حمل‌ونقل و لجستیک منطقه‌ای ارزیابی می‌شود.

در امارات متحده عربی، شهر العین در امارت ابوظبی به‌عنوان پایتخت گردشگری عربی در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد. این انتخاب نشان‌دهنده افزایش جذابیت گردشگری امارات در سطح منطقه است.

ایران نیز در حوزه پزشکی هسته‌ای به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد یک یا دو رادیوداروی تولید داخل توانایی درمان تا ۳۰ نوع بیماری سرطان را دارند و این داروها در زمره محصولات باکیفیت جهانی قرار می‌گیرند.

در اندونزی، دولت این کشور پس از افزایش ذخایر برنج به سطح بی‌سابقه ۳.۷ میلیون تن، واردات این محصول را متوقف کرد. این میزان ذخیره، به‌طور کامل نیاز داخلی را پوشش می‌دهد و فراتر از سطح معمول دو میلیون تن است.

همچنین در حوزه گردشگری، بیش از ۲۳۰ هزار گردشگر چینی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۵ از مسکو بازدید کردند. مقام‌های شهری مسکو اعلام کرده‌اند با افزایش سفرهای انفرادی گردشگران چینی، خدمات شهری و گردشگری متناسب با نیاز این گروه در حال تطبیق و توسعه است.