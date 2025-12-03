  1. استانها
  2. فارس
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

۲ حادثه ترافیکی جداگانه در محورهای فارس، ۱۳ مصدوم برجا گذاشت

شیراز- رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: تیم‌های عملیاتی اورژانس فارس با حضور سریع و ارائه خدمات درمانی پیش‌ بیمارستانی، در دو حادثه امروز برای نجات جان ۱۳ مصدوم وارد عمل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به وقوع حادثه رانندگی در محورهای فارس اظهار داشت: نخستین حادثه در محور جاده داریان – شیراز، دوراهی کوشک مولا رخ داد؛ جایی که برخورد دو دستگاه پراید منجر به مصدومیت ۷ نفر شد.

وی افزود: پس از انجام ارزیابی اولیه و ارائه خدمات درمانی اولیه در صحنه حادثه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، ۶ مصدوم به بیمارستان شهید رجایی و یک مصدوم دیگر به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شدند؛ سه دستگاه آمبولانس از اورژانس شیراز به صحنه اعزام شده بود.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: دومین حادثه در ابتدای جاده شهرک صنعتی آویز فراشبند رخ داد که طی آن یک دستگاه کوییک واژگون شد.

به گفته وی، در این حادثه ۶ مصدوم دچار آسیب‌های سطحی شدند که با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی در محل حادثه درمان شدند.

عابد تصریح کرد: حضور به موقع و عملکرد دقیق کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نقش مهمی در تثبیت وضعیت مصدومان و جلوگیری از وخامت حال آسیب دیدگان داشت.

