۲ حادثه ترافیکی جداگانه در محورهای فارس، ۱۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابد با اشاره به وقوع حادثه رانندگی در محورهای فارس اظهار داشت: نخستین حادثه در محور جاده داریان – شیراز، دوراهی کوشک مولا رخ داد؛ جایی که برخورد دو دستگاه پراید منجر به مصدومیت ۷ نفر شد.

وی افزود: پس از انجام ارزیابی اولیه و ارائه خدمات درمانی اولیه در صحنه حادثه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، ۶ مصدوم به بیمارستان شهید رجایی و یک مصدوم دیگر به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شدند؛ سه دستگاه آمبولانس از اورژانس شیراز به صحنه اعزام شده بود.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: دومین حادثه در ابتدای جاده شهرک صنعتی آویز فراشبند رخ داد که طی آن یک دستگاه کوییک واژگون شد.

به گفته وی، در این حادثه ۶ مصدوم دچار آسیب‌های سطحی شدند که با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی در محل حادثه درمان شدند.

عابد تصریح کرد: حضور به موقع و عملکرد دقیق کارشناسان اورژانس ۱۱۵ نقش مهمی در تثبیت وضعیت مصدومان و جلوگیری از وخامت حال آسیب دیدگان داشت.