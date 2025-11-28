واژگونی خودرو در جاده رستم-گچساران، ۳مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیری گفت: بامداد جمعه ۷ آبان ماه، گزارشی مبنیبر واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۰ جاده بابامیدان - گچساران به هلالاحمر اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله دو تیم از نجات گران هلالاحمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند؛ که پس از ارزیابی صحنه حادثه، عملیات رهاسازی و اقدامات پیش بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رستم افزود: این تصادف ۳ نفر مصدوم به همراه داشت، که با آمبولانس هلالاحمر و اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.
